Le père de Sirey Morán donne des conseils pour gagner la NBL

Univision Papá de Sirey Morán révèle le secret de la victoire de Nuestra Belleza Latina

Sirey Morán reste ferme dans son passage à la 12e édition de Nuestra Belleza Latina, où elle est devenue l’une des candidates les plus populaires pour remporter la couronne de la téléréalité. Et bien que la jeune Hondurienne soit claire sur le fait que la compétition sera de plus en plus rude, elle vient de recevoir les conseils de son père, pour pouvoir gagner.

Et c’est qu’après l’énorme surprise que la production du programme Univisión a donné à la reine de beauté, amenant son père sur la scène du spectacle, dans une réunion émouvante après quatre ans sans se voir, le père de Sirey a révélé un secret à gagner le concours.

Le père de la candidate hondurienne, devenu célèbre dans son pays après avoir participé à Miss Univers, où il n’a réalisé aucune figuration, lui a donné le conseil qu’il considère le plus important pour elle d’être le successeur de Migbelis Castellanos.

« (Nous devons) mettre Dieu en premier, avant tout, pour obtenir la couronne pour notre pays : le Honduras », tel était le message que le père de Sirey Morán a partagé avec lui, ayant la pleine assurance que de cette façon, avec un dessein divin, le chemin pour votre fille sera beaucoup plus clair.

Après avoir retrouvé son père, lors du gala dimanche dernier, le Hondurien, très populaire parmi les adeptes de l’émission télévisée, Sirey a avoué être plein de plus d’énergie et d’optimisme.

« Je suis heureux d’avoir mon père ici. C’était la plus belle des surprises et ça me remplit de beaucoup d’énergie et même de fleurs… Ce moment est tellement magique », a avoué la jeune femme.

Les retrouvailles de Sirey avec son père se sont produites au milieu d’un défi, dans lequel la jeune femme aurait agi dans le braquage d’une bijouterie, à côté de Gabriel Coronel, et lorsque le Vénézuélien a découvert le visage du propriétaire présumé de l’entreprise, le concurrente s’est rendu compte que c’était l’homme qui lui avait donné la vie.

« Je suis fier de toi, Sirey. Tu vas y arriver, maman. Je t’aime, pardonne-moi si à un moment je t’ai échoué en tant que père », lui a dit le père de la reine en la voyant, à une époque qui est déjà laissée à la postérité et qui a fait pleurer les téléspectateurs.

Après les retrouvailles, la reine hondurienne a révélé qu’avoir son père là-bas était le meilleur des cadeaux qu’ils auraient pu lui offrir.

«En janvier, nous allions fêter cinq ans sans nous voir. Le voir en ce moment signifie beaucoup pour moi, et merci aussi papa d’être venu, car je sais que tu détestes les avions et c’est un petit test de ce qu’un père peut faire pour un fils », a déclaré la reine.

