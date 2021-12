Le père de Star Hobson rend un hommage déchirant à sa fille « précieuse »: « Je ne m’en remettrai jamais » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Jordan Hobson a publié une déclaration émouvante après que Savannah Brockhill, 28 ans, de Hawthorn Close, Keighley, a été condamnée à une peine d’emprisonnement à perpétuité avec une peine minimale de 25 ans pour le meurtre de Star, 16 mois. La mère du bambin, Frankie Smith, 20 ans de Wesley Place, Halifax Road, Keighley, a été condamnée à huit ans de prison à Bradford Crown Court pour avoir causé ou permis la mort de sa fille.

Dans une déclaration publiée en son nom, M. Hobson a déclaré qu’il était « dévasté » par la mort de Star et a ajouté qu’il « ne se remettra jamais de la manière insensible et cruelle dont Star a été prise ».

Il a déclaré: « La mort horrible de ma magnifique petite fille m’a dévasté et je ne me remettrai jamais de la manière insensible et cruelle dont Star m’a été enlevé.

« Aucune peine qu’un tribunal peut imposer ne ramènera jamais ma précieuse fille.

« Je demanderais maintenant la confidentialité afin que je puisse commencer à faire mon deuil et commencer à essayer de ramasser les morceaux de ma vie. »

M. Hobson s’est séparé de Smith avant qu’elle n’entame une relation toxique avec Brockhill, a entendu un juge plus tôt cette semaine.

Ceci est en train de se développer, d’autres suivront.