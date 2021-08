Le père de Star révèle une “irritation” face à la situation à l’approche du transfert d’Arsenal

Le père de la star d’Arsenal Willian a effectivement sonné le glas de la carrière de la star à l’Emirates Stadium avec un aveu ferme sur les frustrations du joueur.

Le joueur de 33 ans n’a pas d’avenir à l’Emirates Stadium après avoir appris qu’il était ne fait pas partie des plans de Mikel Arteta. Il a rejoint les Gunners l’été dernier après sept saisons avec son rival londonien Chelsea. Mais bien qu’il soit un pilier de l’équipe des Bleus sur 339 matchs, il n’a pas réussi à atteindre les sommets pour Arsenal.

L’international brésilien n’a effectué que 16 départs sur 25 matches de Premier League et n’a marqué qu’un seul but. Bien que jamais prolifique pour les Londoniens de l’ouest, il a marqué 63 fois, dont 37 en championnat.

Des blessures insignifiantes ont entravé ses progrès la saison dernière, mais il n’a pas pu reproduire sa forme de Chelsea. Le sud-américain était lié à une sortie dès la fin de la saison en mai.

En effet, il est apparu lundi soir que Willian fermait son retour dans son pays natal avec les Corinthians. Willian a commencé sa carrière là-bas, avant de s’installer en Europe, d’abord avec le Shakhtar Donetsk puis Anzhi Makhachkala.

Willian a encore deux ans pour son contrat avec Arsenal d’une valeur de 100 000 £ par semaine. En tant que tel, il devra subir une baisse de salaire dramatique pour assurer le retour aux Corinthians.

En tant que tel, il a été rapporté que Willian espérait toujours jouer en Europe si un autre prétendant se matérialisait.

Cependant, s’adressant à Arena SBT (via Sport Witness), le père du joueur a suggéré que le passage aux Corinthians semblait désormais sa meilleure option. .

« Il y a des choses que l’argent n’achète pas. Jouer pour Corinthians n’a pas de prix. Aujourd’hui, ils pouvaient se permettre. Les Corinthians nettoient l’équipe et deux, trois joueurs qui partent en paient déjà les frais. Et parce que William viendrait gratuitement », a-t-il déclaré.

« Il n’est vraiment pas content, sinon il ne voudrait pas partir. Il a des propositions d’Europe, mais ce n’est un secret pour personne que nous voulons qu’il termine sa carrière chez Corinthians. Aujourd’hui, tout dépend de la proposition de Corinthians et de sa libération par Arsenal.

« Si cela dépendait de mon goût, il retournerait aux Corinthiens, porterait le 10 ! Mais c’est un professionnel et il connaît sa carrière.

De plus, un article sur les revendications de Globo Esporte Willian est «irrité» par la décision d’Arteta de le geler. De plus, une conversation entre Willian et le directeur technique d’Arsenal, Edu, l’a convaincu de partir.

Ils disent que le chat “a révélé une série d’insatisfactions à l’égard du projet sportif du club qui l’ont motivé à demander à partir”.

La date limite du limogeage d’Arteta “révélée” à Arsenal

Arteta, quant à lui, aurait eu cinq matchs pour sauver son emploi après le début lamentable d’Arsenal pour la nouvelle saison de Premier League.

Les Artilleurs a subi une humiliante défaite 2-0 contre les nouveaux garçons de haut vol Brentford avant de perdre par le même score à un Chelsea dominant pendant le weekend. Cela a conduit à de fortes rumeurs selon lesquelles l’Espagnol pourrait être au bord de la hache dans le nord de Londres.

Arteta a dépensé environ 130 millions de livres sterling pour de nouvelles recrues cet été. Cependant, son équipe n’a jusqu’à présent pas semblé capable de se battre pour une place parmi les quatre premiers.

À cette fin, le Daily Telegraph affirme que le conseil d’administration d’Emirates est prêt à donner à Arteta jusqu’à la pause internationale d’octobre pour conserver son emploi.

Si la crise se poursuit, les Gunners se tourneront vers Antonio Conte, qui a quitté l’Inter Milan à la fin de la saison dernière.

L’ancien patron de Chelsea a guidé le club de San Siro vers le titre de Serie A avant de s’éloigner en raison des énormes problèmes financiers du San Siro.

