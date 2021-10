Le père de Steven Gerrard lui a reproché de porter une chemise Bryan Robson, Wayne Rooney a grandi en détestant les Reds et Gary Neville a célébré devant les fans à l’extérieur

Il n’y a pas de match comme Manchester United contre Liverpool

Bien que les deux clubs soient situés dans des villes différentes, la rivalité entre eux est aussi féroce que n’importe quel autre sur la planète.

Liverpool vs Manchester United n’est jamais une affaire ennuyeuse

Et, quand ils s’affronteront à nouveau dimanche, il n’y aura pas d’amour perdu entre les Reds et les Red Devils.

Les joueurs qui jouent dans le derby, si vous pouvez l’appeler ainsi, n’oublient jamais l’occasion et portent leur haine pour l’autre tout au long de leur carrière.

À moins que vous ne soyez Michael Owen, bien sûr.

Pour Wayne Rooney, sa répugnance pour Liverpool a été doublée – par le fait qu’il a été élevé en tant que fan d’Everton, a joué pour la moitié bleue du Merseyside et a ensuite joué pour United !

Rooney a adoré un but contre les Reds

« J’ai grandi en tant que fan d’Everton, toute ma famille est fan d’Everton et j’ai grandi en détestant Liverpool – et cela n’a pas changé », a-t-il déclaré un jour.

Et alors que l’équipe de Jurgen Klopp affrontait Manchester City pour le titre de Premier League en 2018/19, l’actuel patron de Derby a déclaré que ce serait un « cauchemar » s’ils remportaient le titre.

La bonne nouvelle pour Rooney, City était championne cette année-là. Les mauvaises nouvelles? Liverpool l’a remporté la saison suivante.

« J’espère que Man City franchira la ligne d’arrivée avant Liverpool. Je ne pouvais pas supporter de les voir gagner, ce serait un cauchemar pour n’importe quel Evertonien », avait-il déclaré à l’époque.

Un autre Scouser, Steven Gerrard, a déjà commis le péché capital de porter une chemise United, mais ce n’était pas pour longtemps – après que son père l’a repéré et « est devenu balistique ».

« Un de mes potes possédait ce [Bryan] Haut Robson, l’ancien bleu et blanc avec des tirets dessus », a écrit l’ancien capitaine de Liverpool dans son autobiographie.

« Nous étions sur Ironside (la route sur laquelle il a grandi) et je lui ai demandé si je pouvais être Robson pendant un moment.

Le baiser de la caméra de Gerrard est un moment emblématique

« J’ai glissé de mon maillot de Liverpool et j’ai mis celui de Robson. »

Il a poursuivi: «Malheureusement, papa a regardé par la fenêtre et est devenu balistique.

« À quoi diable jouez-vous en portant un maillot de Manchester United ? » Il a demandé.

« Mais papa, c’est la chemise de Bryan Robson », ai-je expliqué.

« Papa s’en moquait complètement. « Vous devriez mieux savoir », a-t-il dit. »

Manchester United contre Liverpool | Résultats récents de la Premier League

10 mars 2018 | Man Utd 2-1 Liverpool

16 décembre 2018 | Liverpool 3-1 Man Utd

24 février 2019 | Man Utd 0-0 Liverpool

20 octobre 2019 | Manchester United 1-1 Liverpool

19 janvier 2020 | Liverpool 2-0 Man Utd

17 janvier 2021 | Liverpool 0-0 Man Utd

13 mai 2021 | Man Utd 2-4 Liverpool

Si vous avez regardé Sky Sports au cours de la dernière décennie, vous saurez que Gary Neville n’aime pas trop Liverpool,

Et il l’a clairement fait savoir en 2006 lorsqu’il a fêté de manière maniaque le dernier vainqueur de Rio Ferdinand devant les fans de Liverpool en déplacement à Old Trafford.

Il a été condamné à une amende de 10 000 £, mais le regrette-t-il? Pas par le bruit des choses…

Il a déclaré à Sky Sports: « Cela valait une suspension de 120 matchs! »

La relation de Neville avec les fans de Liverpool était fracturée

Jose Enrique a joué pour Liverpool entre 2011 et 2016 et a vécu la haine que les Merseysiders et United ont l’un pour l’autre.

« J’ai fait des remises en jeu et les fans de Manchester United disent tellement de conneries mais je n’écoutais pas pour être honnête – c’est trop de gens qui vous parlent en même temps », a déclaré Enrique, s’adressant à talkSPORT.com en association avec BeMyBet.com.

«Ils disent:« Vous êtes une merde », des choses comme ça. C’est difficile de choisir une phrase parce que c’est beaucoup, beaucoup de gens qui vous attaquent en une seconde.

Andy Robertson et Trent Alexander-Arnold ont cela à attendre dimanche.

