Le père de Tyler Gilbert a eu une douce réaction, son fils lançant un coup sûr

Le lanceur des Diamondbacks de l’Arizona Tyler Gilbert a profité de ses débuts dans la Ligue majeure de baseball hier soir – le gaucher de 27 ans a lancé un match nul dans une victoire de 7-0 contre les Padres de San Diego à domicile.

Gilbert a rebondi dans les ligues mineures depuis qu’il a été repêché par les Phillies au sixième tour du repêchage de la MLB 2015, ce qui rend ce qu’il a fait hier soir encore plus incroyable.

Gilbert n’est que le quatrième lanceur de l’histoire de la MLB à lancer un coup sûr à ses débuts et est le premier à le faire depuis 1952.

1952 !

Et ce qui rend cela d’autant plus cool, c’est que son père était dans les gradins et a eu la meilleure réaction en voyant son fils faire partie de l’histoire de la MLB :

Le père de Tyler Gilbert a eu une réaction incroyable au non-coup de son fils. ️ pic.twitter.com/11MGrvvLIF – MLB (@MLB) 15 août 2021

Alors. Génial.

