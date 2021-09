Le père de Tyson Fury a assuré que son fils se battra en MMA lorsqu’il quittera la boxe

John Fury a fourni une note à JOE dans laquelle il a discuté des capacités de son fils Tyson Fury et a assuré que lorsqu’il se retirera de la boxe professionnelle, il s’essayera aux arts martiaux mixtes (MMA). “Avec la bonne formation, il le fait très bien.”, mentionné.

« Je l’ai vu exceller dans différents sports, comme la lutte. J’ai une idée de qui Tyson serait (en MMA) à partir de là. Et il aime s’impliquer, et je sais comment il est depuis qu’il est gamin. Vous pouvez utiliser plus que vos mains, croyez-le ou non. Et c’est rapide et léger sur vos pieds. Votre équilibre est bon. Je pense que si vous engagez un entraîneur de MMA, vous pourriez faire de grandes choses avec lui. Demandez à Darren Till (combattant de l’UFC), il a fait le boulot avec lui. »dit Don Fury.

Avis

Et il a ajouté quelques compétences que son fils a vues : «Il a un bon coup à l’avant-bras et tout ce genre de chose. Les genoux remontent, la tête rentre, les coudes. Je l’ai vu le faire en dehors de la boxe. Je l’ai vu se battre à distance. Je sais de quoi il est capable, et avec la bonne formation, il pourrait le faire. »

Pour le père du champion des poids lourds, s’aventurer dans le MMA sera sûrement une motivation pour lui : “Je pense que plus c’est difficile pour Tyson, plus il aime ça.”.

« Il apporte ce que nous appelons quelque chose de différent à son travail. Cela vous donne plus d’objectifs à atteindre et plus de choses à regarder et à aborder. Et je pense que c’est ce que veut Tyson. Et quand il se retirera enfin de la boxe, il ira probablement à ça et il retournera probablement à la boxe, quoi qu’il fasse. Mais il va s’impliquer là-dedans, tu verras.”, a fermé l’ancêtre de ‘Gipsy King’.

