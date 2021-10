Le père de Tyson Fury, John Fury, révèle qu’une altercation furieuse avec Deontay Wilder l’a presque ramené en garde à vue alors qu’il révèle qu’il voulait « le frapper au visage »

in

John Fury a admis que son altercation furieuse avec Deontay Wilder en 2018 l’avait presque vu retourner en garde à vue alors qu’il révélait qu’il voulait ” frapper ” le bombardier de bronze quand ils en viennent aux mains.

Tyson et Wilder étaient sur le point de conclure un accord pour se rencontrer lors de leur première confrontation avec les poids lourds, et le champion WBC de l’époque a donc fait un voyage pour regarder le «Gypsy King» remporter son deuxième combat de retour contre Francesco Pianeta.

Sportsfile – Abonnement

Wilder et Fury Sr ont déjà eu des affrontements à Belfast

Mikey Williams/Meilleur rang

Wilder et Fury se rencontreront pour la troisième fois, en direct sur talkSPORT le 9 octobre

Wilder est arrivé juste à temps pour la pesée, mais il a été confronté de manière inattendue au père de Tyson avant qu’une altercation en colère ne s’ensuive.

Le « Bronze Bomber » a crié son célèbre slogan « Bomb Squad », seulement pour se faire dire de se taire par Fury Sr.

Ils sont ensuite entrés dans un affrontement houleux où Wilder a continué à crier “Bomb Squad” au visage de John.

Fury a répondu en lui disant: “Tu ne peux pas me battre.”

Fury a parlé exclusivement à talkSPORT.com vendredi

Et rappelant l’incident à talkSPORT.com, Fury Sr. a révélé qu’il avait presque rompu sa probation avec l’explosion, ce qui signifiait qu’il aurait dû retourner en garde à vue.

Lorsqu’on lui a demandé s’il se souvenait de l’incident, il a répondu : « Je m’en souviens. J’ai failli être réincarcéré pour ça.

« J’étais en probation à l’époque et je n’avais pas terminé ma période de probation. J’étais en prison pour violence.

«Il m’a frotté dans le mauvais sens et je voulais lui donner un coup de poing au visage – j’y allais aussi mais cependant, que pouvez-vous faire? Les tempéraments peuvent prendre le dessus sur nous et c’est un homme très alléchant.

TV iFL

Fury a eu une diatribe à propos de Wilder le mois dernier

“J’ai juste pensé; « Ayez du respect mec ». Vous êtes en Irlande, à l’étranger et avez été traité comme un gentleman, comportez-vous bien et ne sapez pas les autres car c’est leur nuit, pas la vôtre.

« Est-ce que l’homme me tuerait ? Il le ferait probablement, mais la dernière chose que John Fury perd, c’est son cœur et son désir.

« Si un homme de 20 pierres vous met la main dessus, ce n’est plus un match de boxe, n’est-ce pas ? Le plus fort gagnera.

«Je suis un vieil homme, c’est un jeune homme et il me frapperait probablement et je ne reviendrais jamais.

Ryan Hafey/PBC

Wilder est catégorique que Fury a triché pour gagner le match revanche

«Mais écoutez, je suis un combattant et je me battrai à 80 ans avec des béquilles. C’est ce que nous faisons, les Fury, et c’est ce qui a fait de mon fils l’homme qu’il est aujourd’hui.

Fury Sr. a également admis que Wilder “avait laissé tomber l’Amérique” avec ses excuses après la défaite contre son fils lors du deuxième combat.

Le Bronze Bomber a affirmé que son eau avait peut-être été enrichie de drogues et a même blâmé le métal de ses gants pour son affichage décevant.

“Bizarre est un euphémisme”, a-t-il ajouté. «Il a prouvé à quel point il est un mauvais sport et il a laissé tomber le peuple américain avec ce comportement.

Ryan Hafey/PBC

L’ancien champion du monde des poids lourds est prêt à se venger le 9 octobre

« J’ai toujours admiré les Américains – en particulier la fraternité de la boxe – et je n’ai jamais vu un tel comportement de la part d’un champion.

“J’ai eu un grand respect pour leurs champions, passés et présents, mais il s’est comporté comme un enfant gâté qui ne pouvait pas croire à son malheur et ne pouvait pas accepter la situation dans laquelle il se trouvait.

«Cela m’a dégoûté en tant qu’homme – ce n’est pas un homme. Dans la dernière interview, ils ont essayé de le comparer à AJ. Certainement pas. Regardez comment AJ réagit maintenant et comparez-le à lui.