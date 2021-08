Le père de Viñales a peut-être causé le licenciement de son fils

13/08/2021 à 18:26 CEST

Le pilote catalan Maverick Viñales, 26 ans, champion du monde Moto3 (KTM, 2013) et pilote officiel de l’équipe Yamaha depuis 2017 (sa meilleure position au championnat du monde a été de deux troisièmes places en 2017 et 2019), pourrait être en ce moment licencié de l’équipe de l’usine Hamamatsu si les hauts dirigeants de la firme japonaise n’étaient pas en vacances.

Si le top japonais responsable de la signature des diapasons avait été actif, il est plus que certain qu’ils auraient tranché, d’un commun accord avec le leader britannique. Lin jarvis, tire le Catalan. Jarvis C’est qui a décidé, après examen de la télématière du M1 de Viñales et son comportement en course, les mauvais traitements infligés à la moto, faisant sortir « MVK » de la moto ce week-end.

VIñales, qui est allé hier voir les entraînements à l’une des courbes de Spielberg et a écrit un twitter regrettant de ne pas avoir pu participer aux répétitions du deuxième GP d’Autriche (« dommage de le voir de l’extérieur et j’espère pouvoir expliquer bientôt tout ce qui s’est passé & rdquor; ), a plus que décidé de signer, juste pour une saison (2022), avec l’équipe Aprilia être le compagnon de ton ami Aleix Espargaró.

Aprilia, le refuge idéal

Il est évident que le comportement de ‘MVK’, qui était accusé par Yamaha d’avoir tenté de détruire la moto, le moteur, et de mettre sa vie et celle de ses coéquipiers en danger sur la grille, l’a complètement arrêté, selon El Periódico . de Catalunya, les portes de toute usine japonaise (Yamaha, Honda et Suzuki) et il ne reste donc qu’Aprilia et a peut-être une chance que l’ingénieur en chef du projet Ducati, Gigi Dall’Igna, amoureux de votre style de pilotage, pourra vous fournir l’un de ses huit vélos officiels dans les années à venir.

La discussion, la déconnexion, la bagarre, la colère, la confrontation avec Yamaha et, surtout, avec les deux top managers de l’équipe officielle Monster Yamaha, Jarvis et le italien Massimo Menegalli, c’est même allé si loin que Ange Viñales, père de Maverick, qui après une longue séparation est revenu aux côtés de son fils, a eu une conversation très dure avec Jarvis qu’il accusait, enfin lui et Yamaha, « d’avoir ruiné les cinq dernières années de la carrière de son fils & rdquor ;.

La surprise de Jarvis

Jarvis, non seulement il a été surpris par cette critique et cette attaque, mais il a répondu, à la surprise du père de Maverick, qu’il a été très surpris par cette observation “parce que, alors, je ne comprends pas pourquoi Maverick, son fils, m’a dédié avec amour le trophée qu’ils lui ont remis en tant que vainqueur du premier grand prix de cette année, celui que nous avons remporté à Doha & rdquor;, a-t-il déclaré Jarvis.

Viñales estime que l’occasion d’Aprilia n’est qu’une solution momentanée puisqu’il considère que, l’hiver prochain, de nombreuses fenêtres s’ouvriront pour 2023, bien que les experts du « paddock », j’insiste, pensent que la rébellion de Viñales et le comportement de son père , avec l’une des usines les plus importantes du Championnat du Monde MotoGP, lui fermera toutes les portes des équipes japonaises.