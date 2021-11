Le père d’Erling Braut Haaland, pessimiste sur la blessure de la star du Borussia Dortmund

11/04/2021 à 18:53 CET

Artur López

Erling Braut Haaland a regardé impuissant de la boîte alors que le L’Ajax a de nouveau dépassé son équipe, le Borussia Dortmund, en Ligue des champions. L’équipe allemande a perdu l’option de se qualifier en tant que première du groupe après avoir perdu pour la deuxième fois consécutive contre l’équipe néerlandaise. Les hommes de Marco Rose occupent la troisième place du groupe C, à égalité à six points avec le Sporting CP. L’équipe Tremonia affrontera le duel à vie ou à mort contre les Portugais sans le géant norvégien, avec une blessure aux fléchisseurs de la hanche qui deviendra plus longue que prévu.

Alors que le Borussia a évité de faire connaître la période d’absence de Haaland, des fuites de presse ont fait écarter la possibilité d’un retour dans le duel mémorable de Bundesliga contre le Bayern Munich le 4 décembre. L’entraîneur n’a confirmé en conférence de presse que la perte du footballeur nordique après le premier match de Ligue des champions contre l’Ajax « pendant quelques semaines », Indéterminé.

Le premier coup de la réalité est venu de l’ancien joueur Jan Aage Fjörtoft, proche de la famille de Haaland et qui a anticipé que « Le match contre l’Ajax a peut-être été le dernier du Norvégien du reste de l’année. » Le secret dans le club noir-jaune n’a ni confirmé ni infirmé ces déclarations d’une source très proche de l’environnement de la précoce star de Dortmund.

Mais le père de Haaland, Alf-Inge, a fait le reste, avec quelques affirmations qui sont tombées comme une cruche d’eau froide parmi les fans : « Ce serait un avantage s’il pouvait jouer quelques matchs avant Noël, mais c’est hautement improbable. Il se débrouille relativement bien dans la récupération, dans les circonstances, mais il sera hors jeu pendant un certain temps. Nous aurons pour voir comment ça évolue au jour le jour. Quelques semaines seulement après la réapparition de ses problèmes musculaires, la star norvégienne s’est à nouveau blessée. Cette fois, la plus longue défaite de sa carrière fulgurante.

Bien qu’il n’ait participé qu’à six matchs après dix journées en Bundesliga, sa courte participation avec le Borussia n’a pas empêché Haaland d’occuper le deuxième position dans la course au meilleur buteur, avec un record de neuf buts. Il a également délivré trois passes décisives, en plus d’un triplé en Coupe d’Allemagne et d’un but contre Besiktas en Ligue des champions. Les blessures représentent le seul adversaire qui peut arrêter Erling Braut Haaland. Ce serait un miracle si le Borussia conservait son vaisseau amiral l’été prochain, avec l’empressement de tous les grands d’Europe à signer un probable successeur à Cristiano et Messi.