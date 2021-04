Le père d’Erling Haaland, Alf-Inge, a marqué contre Liverpool, Man United et Arsenal, “ assommé ” par Stan Collymore et s’est affronté avec Roy Keane

Erling Haaland est le nom sur toutes les lèvres en ce moment avant un énorme mercato estival.

L’as norvégien du Borussia Dortmund déchire déjà les records de la Ligue des champions à seulement 20 ans.

Haaland est poursuivi par les meilleurs clubs européens, dont Barcelone et le Real Madrid

Son père, Alf-Inge, revient également aux nouvelles, accompagnant l’agent Mino Raiola à Madrid et à Barcelone alors qu’ils sondent des accords potentiels pour l’attaquant.

Manchcester United, Man City et Chelsea devraient également être sur le marché de l’attaquant, chacun ayant ses propres raisons de dépenser beaucoup d’argent pour le talentueux homme cible.

Et si Erling rejoignait une équipe de Premier League, il suivrait les traces de son père.

Alf-Inge pouvait aussi jouer un peu, vous savez, et a passé 10 ans en Angleterre. Son fils est même né à Leeds et soutient les Blancs.

Sports hors-jeu

Haaland pouvait jouer de nombreux rôles au milieu de terrain et était connu pour ses démonstrations déterminées

Avant d’arriver à Elland Road, cependant, Alf-Inge est arrivé pour la première fois en Angleterre avec Nottingham Forest.

Il aurait en fait dû signer pour le club sous la direction du légendaire boss Brian Clough en 1992, mais l’accord a finalement été conclu après sa démission et les Tricky Trees relégués à la Division One – ce qui est maintenant The Championship – en 1993.

Haaland n’était pas le premier choix pour commencer à Forest, mais faisait partie de l’équipe promue qui a fait son retour dans l’élite. Même lors de ses deux premières campagnes en Premier League, 1994/95 et 1995/96, il n’a fait que 37 apparitions et a marqué une fois.

Capable de jouer en défense et au milieu de terrain, Alf-Inge a grandi dans la vie anglaise aux côtés de son compatriote Lars Bohinen au City Ground. Même si ce n’était pas sans ses inconvénients, qui comprenaient le fait d’être frappé par un coéquipier à l’entraînement.

Pas du genre à se dérober à une bataille, Haaland aurait continué à ratisser l’Achille de Stan Collymore et après avoir été averti à deux reprises, l’attaquant s’en est pris.

Son ex-coéquipier a admis: «La première fois que j’ai dit: ‘facile Alf’, la deuxième fois j’ai dit: ‘Alf a un mot ******* avec toi-même’ et la troisième fois, il a été laissé en train de me regarder. du gazon.

Haaland a fait sa marque en Premier League avec Forest

Cependant, les coéquipiers du duo souhaitaient voir un côté plus léger de l’incident.

«Le jour après avoir assommé Alf-Inge Haaland lors d’un combat au terrain d’entraînement, je suis retourné dans le vestiaire pour être accueilli par Stuart Pearce et les gars chantant la chanson à thème Rocky», a déclaré Collymore dans une chronique du Daily Mirror dans 2019.

Même le manager Frank Clark a rappelé la touffe de Collymore: «Je me souviens de lui en train de jouer Alf-Inge Haaland avec un crochet gauche pendant l’entraînement. Je l’ai décrit comme un spécial Henry Cooper.

En 1996/97, Haaland est finalement devenu un habitué de la première équipe dans les East Midlands, mais malheureusement, c’est alors que la fortune du club a commencé à s’effondrer.

Il a joué 35 fois pour Forest cette saison-là, marquant des buts à Old Trafford contre Manchester United, deux fois dans une victoire contre Arsenal, tout en obtenant également des grèves contre Sunderland, Blackburn et Middlesbrough, mais ses vaillants affichages tout-action ne pouvaient pas inverser la tendance et ils ont été relégués.

Haaland, cependant, a été attrapé par une équipe de Leeds United désireuse de grimper au classement de la Premier League pour 1,6 million de livres sterling. Cependant, sa connaissance de la brasserie Tetley suggère que ce n’est peut-être pas seulement le football qui l’a tenté dans le Yorkshire.

Ayant rejoint en juillet 1997, le scénario qui allait amplifier sa carrière a commencé deux mois plus tard.

Dans un match avec ses rivaux Manchester United le 27 septembre, il s’est continuellement affronté avec Roy Keane et finalement l’Irlandais s’est déchaîné, coupant Haaland mais se faisant plus de dégâts.

«J’essayais de le faire trébucher plutôt que de lui donner un coup de pied. Je savais que cela signifiait probablement une réservation, mais f *** it… »dit Keane plus tard.

Le tacle, cependant, l’a vu attraper ses crampons dans le gazon, déchirant son ligament croisé. Haaland ne savait pas mais se tenait au-dessus de son adversaire en lui disant d’arrêter de jouer.

La carrière du Norvégien s’est poursuivie, marquant sept fois alors qu’il aidait à propulser la formation d’Elland Road à une cinquième place.

Il a ajouté Liverpool aux noms des équipes contre lesquelles il a marqué, ce qui n’a clairement jamais quitté son esprit.

Après avoir marqué contre la même équipe pour le Red Bull Salzburg en 2019, son fils Erling a déclaré aux journalistes: «Il me dit toujours: ‘J’ai marqué à Anfield, j’ai marqué à Anfield!’ Maintenant, je peux lui dire: «Moi aussi». »

Ses efforts en 1997/98 ont renvoyé Leeds dans la Coupe UEFA et malgré un changement de manager, avec David O’Leary remplaçant George Graham, Haaland est resté un habitué et les a aidés à la quatrième place en 1998/99 et leur a obtenu une autre chance au Coupe UEFA.

Haaland avait l’habitude d’arrêter ses adversaires mais a également obtenu sa juste part de buts

Ils perdraient en demi-finale contre Galatasaray, mais le temps de jeu de Haaland a commencé à diminuer alors qu’O’Leary transformait l’équipe et en juin 2000, il partirait pour Manchester City avec un contrat d’une valeur de 2,5 millions de livres sterling.

A leur retour en Premier League après quatre ans d’absence, le manager Joe Royle a nommé Haaland, un joueur qu’il chassait depuis deux ans, son capitaine.

Lire la suite

Royle a déclaré fièrement à son arrivée: «Je suis un grand admirateur de Haaland depuis longtemps. C’est un joueur polyvalent qui peut jouer n’importe où au milieu de terrain ou en défense et il jouera un rôle important dans notre campagne de Premiership.

Il avait raison, le Norvégien était un joueur ferme, disputant 35 matches de championnat.

Deux des matchs qu’il a ratés étaient les derniers de la saison, Haaland et Keane s’étaient à nouveau rattrapés avant ceux-ci.

Keane et Haaland n’avaient jamais été en bons termes

Ils s’étaient déjà affrontés auparavant, avec un peu d’aiguille, mais le 21 avril 2001, c’était différent. Après 85 minutes, l’Irlandais attaqua son adversaire haut et imprudemment avec un défi brutal.

Dans son autobiographie de 2002, le capitaine de United écrivait: «J’avais assez attendu. Je l’ai frappé fort », a-t-il écrit. «Le ballon était là (je pense). Prends ça, tu c ***. Et ne restez jamais debout devant moi en ricanant à propos de fausses blessures.

Ciel

Dans son autobiographie de 2002, Keane a suggéré qu’il avait délibérément l’intention de blesser Alf-Inge

Haaland se sentait étrangement humoristique après le match fatidique.

«C’est drôle – depuis 1997, il ne m’a jamais regardé dans les yeux», se dit-il.

«Il y a toujours des fautes graves dans un match comme celui-ci, mais c’était bien exagéré. Je ne vais pas vous dire ce qu’il m’a dit. Disons simplement que ce n’était pas très agréable. Je suis seulement content que ma jambe ait décollé du sol, sinon il m’aurait fait beaucoup de dégâts. Je dois surclasser mon assurance la prochaine fois que nous jouerons à Manchester United. »

Il n’y aurait pas de prochain match contre les Red Devils, cependant. Le genou que Keane ne claquait pas de venin était le vrai problème et il avait déjà joué. Une intervention chirurgicale serait nécessaire pour essayer de corriger le problème.

Keane s’est tenu au-dessus de Haaland après son tristement célèbre tacle en 2001 – mais cela n’a pas mis fin à la carrière du joueur.

City avait été relégué lors de sa première saison, et il a tenté un retour en décembre 2001, mais quatre courtes apparitions en remplacement sont tout ce que Haaland ferait.

En février 2003, par une clause, Man City a résilié le contrat d’Alf-Inge, qui devait courir jusqu’en 2005.

“J’ai eu une belle carrière dans le football, quelque chose que je ne changerais pas pour le monde”, a déclaré Haaland. «J’ai passé 10 bonnes années sans blessure et je me considère chanceux d’avoir eu l’opportunité de jouer au football en tant que carrière.»

Son héritage en tant que joueur de la Premier League demeure, mais en tant que père, il pourrait être sur le point de commencer.

