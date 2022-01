Le père d’Erling Haaland, Alf Inge et Stuart Pearce ont joué lors du dernier match de Manchester City avec Swindon. Ils ont maintenant une équipe de stars et peuvent laisser Jack Grealish sur le banc.

Manchester City a parcouru un long chemin depuis qu’il a affronté Swindon Town lors de sa dernière rencontre en FA Cup.

Le match précédent, en 2002, était également au troisième tour de la compétition et s’est soldé par une victoire 2-0 pour City dans son ancien domicile de Maine Road.

Manchester City a remporté trois titres de Premier League sous Pep Guardiola

L’équipe locale a débloqué l’impasse à la huitième minute lorsque Eyal Berkovic a réalisé un centre d’un pouce parfait et a trouvé Paulo Wanchope dont la tête plongeante est passée devant le gardien Bart Griemink.

Après un excellent jeu de préparation impliquant Ali Benarbia et Berkovic, Kevin Horlock a marqué le deuxième but du match de City à la 63e minute, qui a confortablement inséré le ballon dans le coin inférieur pour sceller la victoire.

Cette année-là, les Citizens jouaient dans la première division (maintenant le championnat) et étaient dirigés par Kevin Keegan.

Il a guidé le club vers un retour immédiat en Premier League lors de sa première saison à la tête.

Kevin Keegan était manager lorsque City a emménagé dans le City of Manchester Stadium, maintenant Etihad Stadium

Manchester City de Sheikh Mansour est réputé pour dépenser beaucoup et attirer certains des talents les plus brillants du monde

Mais personne ne pouvait imaginer où Man City serait 20 ans plus tard.

L’arrivée du milliardaire Cheikh Mansour a changé le paysage du club en 2008 et a apporté un succès sans précédent au cours des 14 dernières années.

En 2011, le club a mis fin à une attente de 35 ans pour un trophée majeur en remportant la FA Cup – leur première pièce d’argenterie majeure sous le nouveau propriétaire qui a donné le coup d’envoi d’un âge d’or.

C’est le but de Yaya Touré à la 74e minute qui a fait la différence lors de leur victoire 1-0 sur Stoke City en finale au stade de Wembley.

Depuis lors, les Citizens ont remporté cinq titres de Premier League, six Coupes de la Ligue et une FA Cup sous trois managers différents.

L’équipe de Pep Guardiola commence son aventure dans la compétition de coupe la plus célèbre au monde lorsqu’elle retrouve Swindon, qui est en direct sur talkSPORT.

Avant le match de vendredi soir, talkSPORT.com revient sur l’équipe qui a joué pour City contre l’équipe de League Two.

Le Man City XI qui a affronté Swindon en 2002

Shaun Wright-Phillips a remporté le titre de Premier League avec Chelsea, alors qu’ils avaient le flair et la créativité de Berkovic ainsi que le buteur Darren Huckerby et Wanchope – qui est connu pour son but contre Manchester United à Old Trafford pour le comté de Derby en 1997.

Le banc contenait également des noms familiers comme le père d’Erling Haaland, Alfe-Inge Haaland, sortant du banc aux côtés de la légende anglaise Stuart Pearce et Shaun Goater.

L’équipe de City de 2022, quant à elle, est l’une des meilleures équipes du football mondial – avec Riyad Mahrez, Raheem Sterling, Bernardo Silva et Kevin De Bruyne en première ligne.

Man City l’a remporté tard grâce à Rodri aux Emirats le week-end dernier

Ils ont également l’une des équipes les plus solides de l’élite avec un mélange de jeunesse et d’expérience dans l’ensemble de l’équipe.

Rodri protège la défense et autorise les stars offensives de City à créer des opportunités de but.

La ligne de fond de City a varié de temps en temps, mais ils ont toujours produit un changement lorsqu’ils étaient appelés.

Alors que le niveau de qualité de l’équipe était différent, City avait de bons attaquants offensifs en 2002.

La grande différence vient en défense lorsque City peut sur le joueur de Premier League de la saison Ruben Dias au lieu de Paul Ritchie.

Le gardien brésilien Ederson a été le principal derrière les autocollants pendant son séjour à l’Etihad.

Cela a certainement été une transformation pour Man City.

Le onze de départ de City 20 ans après la victoire au troisième tour est très différent