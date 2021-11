Le père d’Octavio Ocaña assure que les compagnons de son fils ont été torturés – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

La douleur en apprenant que Octavio Ocana avait perdu la vie a obligé Octavio Augusto Pérez, père de l’acteur bien-aimé qui a donné vie à Benito dans ‘Necinos’, à réagir immédiatement et à faire tout son possible pour arriver sur les lieux avec l’âme et le cœur brisés.

Mon gendre me parle à 11h30 et me dit : ‘beau-père, viens par ici, c’est arrivé.’ Mais c’était à 11h30 du soir. ‘Est-il mort? Il est mort’. D’accord, j’y vais. Je suis allé à Mérida (j’étais à Campeche), je n’ai pas dormi ce jour-là, je suis parti avec ma femme à 2 heures du matin, je suis arrivé à Mérida à 5h30, j’ai acheté mon billet et j’ai voyagé au Mexique », a-t-il raconté dans une interview exclusive pour Sale on Sol, d’Imagen Televisión.

Sans savoir en détail ce qui s’est passé, l’instinct paternel lui a fait demander que personne ne touche à la dépouille d’Octavio Ocaña, car depuis le début Je soupçonnais que quelque chose n’allait pas.

Informations Excelsior