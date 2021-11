Octavio Pérez « combien peu… » photos de son fils à la morgue | Instagram

Récemment, le père d’Octavio Ocaña a partagé son mécontentement, à cause de certaines vidéos et Photos qui ont été divulgués par le jeune acteur, où il se trouvait à la morgue.

Sa réaction à commenter des mots ronflants devant les médias pendant qu’ils l’interviewaient lui et sa femme, étaient des phrases avec lesquelles plus d’un parent s’identifiait immédiatement.

Dans le cas où ils vivaient une situation similaire à la sienne, c’est pourquoi le soutien, notamment sur les réseaux sociaux, a été encore plus impressionnant.

Mexique continue d’être indigné par l’enquête présumée sur le départ de Octavio Ocana acteur mexicain reconnu qui s’est démarqué par sa participation en tant que Benito dans la série Neighbours.

Cela peut vous intéresser: Octavio Ocaña montre son visage où il a perdu la vie

Il semble que la policière qui aurait attaché à la fois son téléphone portable et un collier en or d’Ocaña était la même chargée de partager ladite photo, en plus d’avoir divulgué une vidéo dans laquelle elle compromettait « Benito », il consommait des substances interdites.

Dans le programme Gossip No Like, plus de détails sur ce qui s’est passé dans ladite interview ont été partagés, le programme a une durée de 1:43:22, mais cette nouvelle peut être trouvée à 1:07:15 est l’endroit où vous pouvez écouter Octavio Pérez, nous le partagerons avec vous tout de suite.

Un journaliste a demandé à sa mère pourquoi ils voulaient publier certaines vidéos d’Octavio, où, comme on vient de le mentionner, ils ont compromis le jeune acteur, ce à quoi sa mère a répondu qu’ils essayaient de s’en débarrasser.

La mère d’Ana Lucía Ocaña Octavio a mentionné qu’ils n’allaient pas s’enfuir, car en fait, ils avaient ôté la vie à son fils.

Quant au père Octavio Pérez, il a fait référence à la policière qui a apparemment pris ses affaires à l’acteur, a mentionné qu’elle n’avait sûrement perdu personne et que pour cette raison elle ne comprenait pas la douleur.

Ce qu’il fait, c’est un abus d’autorité, se moquer de mon fils, un voleur à l’étalage parce qu’il est un voleur à l’étalage, tout le monde voit comment il prend des choses », a déclaré Pérez.

L’homme qui est un homme d’affaires de Tabasco, a été indigné par le fait que des photos de son fils aient été téléchargées sur le fer, sans aucun vêtement et avec son corps sans vie « Comment peu m… tu as ca… » mots qu’un père au cœur brisé a commenté.

Bien que le corps d’Octavio ait été enterré le 31 octobre, il semble que son corps et son âme ne puissent pas se reposer, on dit qu’à l’endroit où il a perdu la vie, il apparaît sur certaines photos où son visage est censé être vu.