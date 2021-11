Le père d’Odell Beckham Jr. publie une vidéo de Baker Mayfield ne passant pas au récepteur Browns

Le père d’Odell Beckham Jr. a publié cette semaine une vidéo sur les réseaux sociaux qui montre le quart-arrière des Cleveland Browns Baker Mayfield ne lançant pas le ballon à Beckham lorsqu’il était ouvert. Odell Beckham Sr. a ensuite posté trois coches dans la section des commentaires, affirmant que Mayfield « détestait Odell ou ne voulait tout simplement pas qu’il brille », comme l’a mentionné ESPN.

Dimanche, Beckham Jr. vient de recevoir une réception pour six verges lors de la défaite 15-10 des Browns contre les Steelers de Pittsburgh. En six matchs cette année, le receveur des Browns a été visé 34 fois et a capté 17 passes pour 232 verges. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Beckham allait être échangé avant la date limite, mais cela ne s’est pas produit.

Bien qu’il n’ait pas été échangé, Beckham a été dispensé de s’entraîner les deux derniers jours, selon ESPN. Cela pourrait indiquer que Beckham ne jouera plus de matchs pour les Browns cette année. Plusieurs sources ont déclaré à ESPN que l’entraîneur-chef des Browns, Kevin Stefanski, s’était adressé à l’équipe avant l’entraînement mercredi et avait informé les joueurs que Beckham ne serait plus membre de l’équipe.

Mayfield a été interrogé sur la vidéo mercredi. « J’ai déjà eu des conversations avec son père, d’homme à homme, en face à face, et j’ai été assez surpris par la vidéo et les intentions et les sentiments qui la sous-tendent », a déclaré Mayfield, selon ESPN. « Je mentirais si je disais le contraire. » Mayfield a également ouvert la porte pour se réconcilier avec Beckham ainsi que son retour dans l’équipe.

« S’il est de retour, alors nous y travaillerons et ferons tout ce qu’il faut », a déclaré Mayfield. « Je peux mettre mon ego et ma fierté de côté pour gagner. Parce que c’est tout ce qui m’importe, c’est de gagner. Sinon, alors nous roulerons avec les gars que nous avons là-bas. Et ces gars sauront que je leur fais entièrement confiance, et ils sauront que je suis toujours là pour eux, et c’est le leader et le type de quart-arrière que je suis. »

Beckham, 28 ans, a été échangé aux Browns en 2019 après avoir passé cinq saisons avec les Giants de New York. À sa première saison avec les Browns, Beckham a capté 74 passes pour 1 035 verges et quatre touchés. Il n’a joué que la moitié de la saison en 2020 car il s’est déchiré le LCA. Au cours de ses cinq saisons avec les Giants, Beckham a été sélectionné trois fois pour le Pro Bowl et deux fois pour la deuxième équipe All-Pro.