Le père du créateur de ‘Riverdale’ est porté disparu, peut-être enlevé par le gouvernement nicaraguayen

Le créateur de Riverdale et Chilling Adventures of Sabrina, Roberto Aguirre-Sacasa, a révélé plus tôt cette semaine que son père, Francisco Aguirre-Sacasa, avait disparu depuis près de deux semaines. Sa famille pense que Francisco a été emmené par le gouvernement du Nicaragua, où vivent les parents d’Aguirre-Sacasa. Francisco est un journaliste et a critiqué ouvertement le gouvernement nicaraguayen et le président Daniel Ortega, a écrit Aguirre-Sacasa.

“Il y a dix jours, mon père, Francisco Aguirre-Sacasa, qui vit au Nicaragua avec ma mère, où ils sont tous deux nés, a été arrêté par la police militaire et a ‘disparu'”, a écrit jeudi Aguirre-Sacasa, à côté d’une photo de son père et ses enfants. La mère d’Aguirre-Sacasa va bien, mais ils n’ont pas eu de nouvelles de Francisco depuis qu’il a été enlevé. Ils pensent qu’il est en prison à Managua, la capitale du Nicaragua, mais ils ne le savent pas avec certitude.

“Ce que nous savons, c’est que mon père a été arrêté parce qu’en tant que journaliste, il a critiqué ouvertement le régime politique actuel du Nicaragua, la dictature du président Ortega”, a écrit Aguirre-Sacasa. “Mon père veut que le Nicaragua soit un pays libre et démocratique. Il a consacré sa vie à l’amélioration de sa patrie et de ses citoyens. Cela lui a déjà causé des ennuis, mais jamais aussi grave que cela. Nous craignons le pire.”

Aguirre-Sacasa a noté que la situation de son père n’est pas rare au Nicaragua. « Il y a plus de trente autres prisonniers politiques et des arrestations illégales continuent d’être effectuées. Des hommes, des femmes, des étudiants et des politiciens qui se sont prononcés contre la dictature du Nicaragua et ses tactiques terroristes », a écrit Aguirre-Sacasa. Comme les familles des autres disparus, nous cherchons ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons aider. Restez à l’écoute.”

Le producteur, qui est également directeur de la création d’Archie Comics, espérait que partager l’histoire de son père mettrait en lumière la situation au Nicaragua. “En attendant, nous partageons l’histoire de mon père et espérons et prions pour son retour sain et sauf. Ainsi que pour la libération des autres personnes illégalement emprisonnées”, a écrit Aguirre-Sacasa. “Si vous priez, veuillez les inclure dans vos prières. Mon père a 76 ans. C’est lui sur la photo avec deux de ses petits-enfants. Nous voulons juste qu’il rentre sain et sauf.”

Vendredi, Aguirre-Sacasa et sa sœur Georgiana ont partagé plus de détails sur la situation avec Deadline. Leur père a été kidnappé ou arrêté alors que leurs parents se rendaient au Costa Rica pour prendre un vol à destination de Washington, DC, où Francisco devait subir une intervention chirurgicale. Francisco et leur mère ont été arrêtés à la frontière, où le passeport de Francisco a été pris. “Environ 15 à 20 minutes après la prise de son passeport, une déclaration a été publiée disant que notre père faisait l’objet d’une enquête pour trahison et pour être un ennemi de l’État”, a déclaré Georgiana à Deadline. “Il était censé retourner chez lui où ils le suivraient et verraient comment avancer dans une affaire contre lui. Mais ils ne l’ont pas fait.”

La police nationale nicaraguayenne a arrêté Francisco sur le chemin du retour à Managua, et il n’a pas été entendu depuis. Lorsque la mère d’Aguirre-Sacasa est rentrée chez elle, elle a découvert qu’elle avait été fouillée. Aguirre-Sacasa et Georgiana ont déclaré que les documents et les ordinateurs de leur père avaient été saisis. Leur famille a lancé une campagne et une pétition Justice for Francisco pour aider à mieux faire connaître leur situation.

Le Bureau de la démocratie, des droits de l’homme et du travail du département d’État américain a appelé jeudi à la libération de Francisco sur Twitter. Ils pensent que Francisco est détenu dans la « tristement célèbre prison d’El Chipote » et ont noté que sa famille n’avait entendu aucune mise à jour sur son état de santé. « Le régime a imposé une peine de 90 jours au cours de sa soi-disant enquête », a noté le département d’État. « Commentateur respecté de l’actualité, la détention arbitraire d’Aguirre-Sacasa fait partie de la campagne de terreur du régime d’Ortega-Murillo contre les voix indépendantes.