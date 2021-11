Le père du héros du 11 septembre appelle à éradiquer le «virus du socialisme», salue le fils du «chef» aux Fox Nation Patriot Awards

Les Fox Nation Patriot Awards ont commémoré Todd Beamer, qui s’est battu pour empêcher le vol 93 de s’écraser à Capitol Hill ou à proximité le 11 septembre 2001. Ses parents David et Peggy Beamer ont accepté le « Prix du courage » mercredi soir au nom de leur fils bien-aimé.

Quatre avions ont été écrasés par des terroristes islamiques radicaux ce jour fatidique. Deux dans les tours nord et sud, une dans le Pentagone et une autre à environ 80 milles au sud-est de Pittsburgh (vol 93).

11 septembre : Le drapeau du World Trade Center est présenté alors que les amis et les parents des victimes du 11 septembre se rassemblent pour une cérémonie marquant le 10e anniversaire des attentats au Mémorial national du 11 septembre sur le site du World Trade Center à New York. (PA)

Le superviseur téléphonique qui a pris l’appel sur le vol 93 a été informé par Todd de la nature de l’attaque. Dans l’une des parties les plus mémorables de l’appel, Todd a déclaré « Etes-vous prêts? Allons-y. »

LES FOX NATION’S PATRIOT AWARDS HONORENT LES HÉROS DE TOUS LES JOURS À TRAVERS LE PAYS

« Nous nous souvenons quel genre d’homme il était, quel genre de père il était, quel genre de leader il était », a déclaré David Beamer lors de la cérémonie de remise des prix. « Il a fait ce qu’il fallait faire.

Des soldats de l’armée américaine affectés à la 10e division de montagne assurent la sécurité à l’aéroport international Hamid Karzai, à Kaboul, en Afghanistan, le lundi 16 août 2021. (Sgt. Isaiah Campbell/US Marine Corps via AP) (Sgt. Isaiah Campbell/US Marine Corps via AP)

« Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureux d’être parmi tant de grands Américains. Nous sommes reconnaissants que Fox Nation se souvienne du 11 septembre, se souvienne de notre fils, se souvienne de ce que les autres ont fait ce jour-là… et après… pour nous garder libres et en sécurité. Je suis si heureux de voir ces personnes honorées ce soir pour leur sacrifice et ce qu’elles ont fait. Nous célébrons les succès ce soir. «

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR FOX NATION

« Et nous devons également nous rappeler que les menaces n’ont pas disparu. Le même ennemi qui a fait ce qu’ils ont fait le 11 septembre … planifie leur prochain mouvement. Ils ne se sont pas rendus, ils sont une menace. Je suis un peu au-delà vintage pour résister à cette menace. Mais nous avons d’autres menaces dans notre pays que je ne suis pas trop vintage pour combattre [on]. Et aucun d’entre vous n’est trop vintage. »

« Nous avons quelque chose à l’intérieur qui se passe dans notre pays en ce moment qui est un virus. Je ne parle pas de COVID. Je parle du » virus du socialisme « . C’est un virus qui peut tuer notre pays. »

La représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez, démocrate de New York, et la représentante américaine Ilhan Omar (à droite), démocrate du Minnesota, assistent à une conférence de presse appelant le Congrès à réduire le financement de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis et à définancer les centres de détention aux frontières , à l’extérieur du Capitole des États-Unis à Washington, DC, le 7 février 2019. (Photo de SAUL LOEB / .) (Le crédit photo doit se lire SAUL LOEB/. via .) (SAUL LOEB/. via .)

« Nous avons tous l’opportunité de prendre position et de lutter contre cela. Je pense que nous sommes en novembre, je pense qu’il y a un autre mois de novembre à venir. Nous devons envoyer des représentants à DC qui ont les » anticorps « et arrêter d’élire des représentants qui sont des » super-diffuseurs » .’ Rappelons-nous que nous avons tous la responsabilité d’éradiquer le « virus » du socialisme. Il faut que ça parte. »

Nation du renard les programmes sont consultables à la demande et à partir de l’application de votre appareil mobile, mais uniquement pour les abonnés Fox Nation. Aller à Fox Nation pour commencer un essai gratuit et regarder la vaste bibliothèque de vos personnalités préférées de Fox News.