Le père du prospect assassiné de QPR s’ouvre sur un jour tragique 15 ans plus tard et une expérience “ belle mais déchirante ” pour amener son fils sur FIFA 21

Cela fait 15 ans jour pour jour que Kiyan Prince, qui était une perspective prometteuse dans l’académie de QPR, est décédé après avoir été poignardé alors qu’il tentait de rompre une bagarre devant son école.

Son père, le Dr Mark Prince, a rejoint talkSPORT mardi et s’est ouvert ce jour tragique du 18 mai 2006.

QPR FC

Le fils de Mark Prince, Kiyan, a été tragiquement poignardé à mort à Edgware en mai 2006

Prince, un ancien boxeur professionnel, a depuis consacré sa vie à aider les jeunes à risque.

Il a créé la Fondation Kiyan Prince à la mémoire de son défunt fils, utilisant des cours de motivation et une formation à la boxe pour dialoguer avec les jeunes sur la criminalité au couteau et les gangs.

Et après des années de campagne inlassable, Prince, qui détient un doctorat honorifique en ministère, a reçu un OBE au palais de Buckingham en mars dernier.

Maintenant 15 ans après sa mort, la vie et l’héritage de Kiyan ont été commémorés avec son ajout à l’équipe de QPR dans FIFA 21.

Le club, qui a également renommé son stade en l’honneur de la fondation qui porte son nom il y a deux ans, lui a également attribué le numéro d’équipe de 30.

Kiyan Prince sera ajouté à l’équipe de QPR pour FIFA 21

«Je me souviens très clairement de sa mère, Tracey, et du bruit qui est sorti d’elle lorsque le médecin est sorti et a annoncé la nouvelle», a déclaré Mark à White et Jordan sur talkSPORT mardi.

«Je me souviens de ce sentiment qui m’a envahi. C’est presque comme si vous étiez évanoui, vous ne savez pas ce qui se passe parce que cette rage est sortie de moi.

«Vous commencez simplement à essayer de briser les murs en pensant que vous pouvez tout détruire. Vous voulez faire quelque chose avec cette rage, alors vous commencez à frapper les murs et à agir comme un fou. “

Le Dr Mark Prince a rejoint talkSPORT mardi pour parler de son fils

Prince a également révélé comment il avait tenté de rencontrer le meurtrier de son fils, Hannad Hasan, mais la prison a interrompu la visite.

«J’étais dans le processus d’un an avec l’organisme de bienfaisance Catch-22 avec leur branche de justice réparatrice, ils allaient et venaient lui rendre visite et moi», a déclaré Prince.

«Ils ont pris mon livre, des morceaux du Prince de la Paix, mon autobiographie, jusqu’à lui. Il l’avait lu.

«Il a été choqué que je veuille avoir cette conversation et a accepté. Tout allait bien et m’indiquait quel genre de personne il était et quel genre d’état d’esprit (il avait).

«Il était un peu coincé à l’époque à 16 ans quand il a fait l’acte. Il avait toujours une photo de Kiyan avec lui et des choses comme ça.

«Puis, environ une semaine avant que la prison ne débranche le bouchon, elle a trouvé une excuse pour qu’il soit pris avec un couteau dans sa cellule, mais je n’achetais pas ça.

QPR FC

Le terrain de QPR a été renommé Kiyan Prince Foundation en 2019

Prince a admis qu’il était parfois difficile de travailler avec les créateurs de la FIFA pour faire entrer son fils dans le jeu, car cela impliquait de beaucoup parler de son fils, de ses caractéristiques en tant que personne et joueur.

Il a déclaré: «C’était un processus très difficile. Il y a eu beaucoup de larmes, ce que vous ne voulez pas me voir faire sur talkSPORT.

«Nous avons beaucoup parlé de lui, avons dû parler de son caractère, de ses qualités de leader, nous avons dû passer en revue ses statistiques.

«Nous avons dû le construire, nous avons dû faire entrer ses amis qui jouaient avec lui à l’académie, à l’école. J’ai entendu beaucoup plus d’histoires sur Kiyan que je ne savais même pas.

«Ce fut une expérience magnifique et déchirante en même temps.»

Mark Prince a reçu un OBE mars 2020

Prince a également raconté une histoire merveilleuse sur son fils qui montre le genre de personne qu’il était.

«J’adore parler de Kiyan parce qu’il était un personnage merveilleux, un jeune homme très gentil, perspicace et attentionné pour son âge», a-t-il ajouté.

«Une fois, par exemple, il m’expliquait qu’il était fier de moi. Je me suis retourné, je l’ai regardé et j’ai dit: «Hé, d’où cela vient-il?

«Il a dit ‘parce que tu as eu cette blessure au genou, tu étais ce boxeur de haut vol, et tu ne l’as pas laissé t’atteindre. Vous continuez à sourire et à rester optimiste et positif, alors je voulais juste vous le faire savoir.

«Normalement, vous devez attendre un certain temps avant que nos enfants grandissent pour arriver au niveau où ils peuvent partager cette information avec nous qu’ils sont fiers et pourquoi.

«J’étais vraiment choqué d’entendre ça. C’était plus le discernement pour lui de travailler cela que moi me sentant bien dans ce qu’il disait.

«Cela m’a donné une fenêtre sur lui en tant que personne.

La fondation a fait un travail incroyable depuis sa création, et ce n’est que le début.

Prince a déclaré: «Nous avons beaucoup plus de profil et la presse nous soutient. Nous faisons un documentaire en ce moment, il y a des choses sur lesquelles on travaille et nous voulons l’inclure parce que nous pensons que ce sont des images puissantes.

«Il y a beaucoup de parents et de gens qui vivent un deuil, des gens qui ont des problèmes de santé mentale et ils ont besoin de quelque chose d’inspirant.

«Des choses où nous avons besoin de motivation et d’inspiration. Cette histoire est arrivée au bon moment et a les bons titres et les bonnes entreprises la soutiennent.

«Nous voulons amener cela à un niveau où nous avons maintenant cet effet de levier pour faire sortir cela et amener les gens à faire des dons et amener les gens à comprendre la raison pour laquelle nous faisons cela, c’est parce que nous avons besoin d’un centre pour montrer comment notre système fonctionne.

«Tant de jeunes gens, des vies ont été changées par le travail que nous faisons. Nous avons besoin du centre pour le déployer maintenant. »