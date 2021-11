Le père du SC Imhotep Norman écope de 28 ans de prison après avoir laissé un enfant en bas âge mourir dans un véhicule de poursuite en feu

SPARTANBURG, SC. (LE DÉCOMPTE) – Imhotep Norman, 28 ans, de Spartanburg, en Caroline du Sud, a été condamné mardi à 28 ans de prison pour avoir quitté sa fille de 19 mois, Xena Rah’Lah Norman, à mourir dans une voiture en feu alors qu’il s’enfuyait des lieux pour éviter une poursuite policière en avril 2019.

Norman, 28 ans, a plaidé coupable d’homicide par maltraitance d’enfants, d’omission de s’arrêter pour une lumière bleue et une sirène, de possession de marijuana avec intention de distribution, de trafic de méthamphétamine et de possession avec intention de distribuer d’amphétamine, de possession d’oxycodone et de possession de Xanax.

Un an Xena Rah’Lah Norman, de Spartanburg, en Caroline du Sud, a été désignée comme la victime tuée à l’issue d’une poursuite policière enflammée dans le comté de Spartanburg en 2019.

Norman était poursuivi par les croiseurs de la South Carolina Highway Patrol sur l’Interstate 85 après avoir échoué à se retirer lors d’un arrêt de la circulation près de Concourse Way à Greer.

Selon la South Carolina Highway Patrol, des soldats ont tenté d’effectuer un contrôle routier sur un véhicule à grande vitesse en avril 2019.

Le suspect a ignoré les agents et a continué à grande vitesse sur l’autoroute 14. Il est ensuite entré dans l’Interstate 85.

Les soldats ont déclaré qu’à un moment donné au cours de la poursuite déchirante, ils avaient remarqué des étincelles provenant du véhicule de Norman et de la fumée provenant du train d’atterrissage.

La police a alors alerté un service d’incendie de la région.

La voiture s’est complètement enflammée, obligeant Norman à ralentir le véhicule à environ 30 mph, ont déclaré des soldats.

Après que le véhicule s’est finalement immobilisé, le suspect est sorti du véhicule et s’est enfui.

Alors que les unités K9 recherchaient le suspect, les pompiers sont arrivés et ont éteint le véhicule en feu.

C’est à ce moment-là que les premiers intervenants ont fait la macabre découverte de la petite Xena Rah’Lah, qui était assise à l’intérieur du véhicule.

Norman a été appréhendé peu de temps après.

Il est accusé d’homicide par maltraitance d’enfants et est détenu au centre de détention du comté de Spartanburg.

Les soldats disent qu’ils ont plus tard localisé un sac contenant des drogues illégales qui a été jeté de la voiture du Norman pendant la poursuite.

Norman aura une audience sur les cautionnements à 14 h samedi.

Le bureau du coroner du comté de Spartanburg procédera à une autopsie de Xena Norman, rapporte la WSPA.

South Carolina Highway Patrol, SLED et le bureau du coroner continueront d’enquêter.

