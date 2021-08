Le “père du suivi de la tendance” et l’indicateur qui dit que Bitcoin est toujours haussier Crypto new media

Lorsque le prix du Bitcoin est dans une tendance à la hausse ou à la baisse, cela est généralement évident et indéniable en raison de la puissance des choses. Par exemple, la crypto-monnaie est passée de 3 800 $ à 65 000 $ lors de la dernière impulsion.

Bien qu’il y ait eu un recul important, un indicateur d’identification de tendance créé par le « père du suivi des tendances » suggère que Bitcoin est plus haussier que jamais, et après la défense d’une ligne de conflit importante, la crypto-monnaie est prête à décoller plus haut.

La tendance à la hausse du Bitcoin qui n’est pas encore prête à prendre fin

Après le jeudi noir en 2020, le prix du Bitcoin a poursuivi une tendance haussière d’un an qui a atteint son apogée en avril dernier à peu près au même moment où Coinbase Global (COIN) a été cotée au Nasdaq.

La toute première crypto-monnaie a grimpé de plus de 1 500 % et a atteint une capitalisation boursière de plus de 1 000 milliards de dollars. La correction en a effacé plus de 60 % et a laissé le marché suffisamment chancelant pour se demander si le cycle était terminé.

Des signaux mitigés sont partout, beaucoup pointant vers un marché baissier, tandis que d’autres disent que l’intégrité du marché haussier n’a jamais été tout à fait rompue. L’action latérale des prix après la vente massive a rendu la tendance actuelle beaucoup moins claire.

Cependant, en effectuant un zoom arrière à l’aide de l’indicateur technique Donchian Channels sur des périodes mensuelles, la tenue de la tendance haussière devient beaucoup plus visible, en particulier lorsque l’on compare les sommets des cycles de marché passés.

Après avoir défendu la médiane, les taureaux devraient pousser plus haut, faisant monter la bande supérieure | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Tout sur les chaînes Donchian et comment les utiliser

L’indicateur des canaux de Donchian a été créé par Richard Donchian au milieu du 20e siècle. Il a ensuite été surnommé “Le père de la tendance à suivre”.

L’outil lui-même est utilisé pour aider à identifier les tendances. Un actif commence à suivre une tendance après avoir franchi la médiane qui agit comme une ligne de conflit entre les ours et les taureaux. L’expansion de l’énergie haussière ou baissière provoque alors l’élargissement des bandes de canaux.

La médiane est mieux définie comme une « moyenne » à laquelle les actifs reviennent après une période de tendance. Une défense réussie de la médiane entraîne généralement une autre vague vers la tendance principale. Si cette tendance est à la hausse, comme le montre actuellement le prix du Bitcoin, le canal supérieur devrait théoriquement se développer à mesure que les prix augmentent.

Les marchés baissiers passés de Bitcoin ont commencé lorsque la médiane a été perdue, ce qui a plutôt entraîné une tendance de l’actif vers la bande de canal inférieure. Et les marchés haussiers passés ont chacun eu plusieurs pauses dans le canal supérieur avant qu’une autre poussée vers le haut ne soit effectuée. Le récent recul pourrait-il être le premier de beaucoup d’autres à venir alors que Bitcoin grimpe vers le point culminant éventuel du cycle de marché actuel ?

