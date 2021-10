Le père d’un étudiant de Virginie aurait été agressé par un homme biologique dans les toilettes: « Je ne resterai plus silencieux »

Le père d’une étudiante de Virginie qui aurait été agressée sexuellement par un homme biologique portant une jupe s’est adressé mardi à « The Ingraham Angle » après des mois de « silence » autoproclamé depuis qu’il a été retiré d’une réunion du conseil scolaire le 22 juin par la police et plus tard ridiculisé comme un fanatique sur les réseaux sociaux.

Scott Smith, un plombier de 48 ans selon le Daily Mail, a déclaré à l’animatrice Laura Ingraham qu’il s’était rendu à la réunion initiale de juin non pas pour des raisons politiques, mais parce qu’il avait vu « toutes ces choses folles à la télévision » et qu’il était inquiet après son fille avait été agressée.

« Je suis bon avec les homosexuels et les personnes transgenres – tous ceux qui veulent être un bon Américain, je suis bon avec – je suis allé là-bas pour découvrir pourquoi nos enfants n’étaient pas en sécurité », a-t-il déclaré. « La prochaine chose que je sais, un autre parent-activiste s’est approché de ma femme et a commencé à la contrarier, et je me suis retourné et j’ai dit d’arrêter. »

Smith a déclaré qu’il avait essayé de raconter à la femme comment sa fille avait été agressée dans les toilettes du lycée Stone Bridge, mais la femme a persisté :

« Elle m’a regardé en face et a dit ‘ce n’est pas ce qui s’est passé’ – Cela m’a frappé – comment savez-vous ce qui s’est passé, vous ne me connaissez même pas. »

Peu de temps après, Smith a raconté avoir été saisi par derrière et s’est rendu compte qu’il s’agissait d’un officier de police, car il a ensuite été abordé.

« J’étais juste choqué. Et horrifié. Je veux dire, cependant, que nous soutenons nos premiers intervenants et nos forces de l’ordre. Cela n’a pas dû se produire. Cela aurait pu être géré de manière très différente », a-t-il déclaré.

Smith a déclaré que les membres du conseil scolaire du comté de Loudoun présents à la réunion ne semblaient pas déconcertés par le témoignage de Smith et des autres parents préoccupés par des problèmes tels que les allégations d’un programme d’études infusé de CRT.

« Je crois qu’ils avaient bien l’intention d’essayer de fermer cette chose plus tôt. Chaque fois que nous applaudissions ou soutenions quelqu’un, nous nous faisions réprimander pour cela. Pourquoi ne sommes-nous pas autorisés à applaudir ou… huer? Tout le monde a sa propre opinion. Pourquoi ne pouvons-nous pas Est-ce que tout le monde ne s’entend pas et discute de nos différences ? » s’est-il demandé à voix haute, ajoutant que les membres du conseil d’administration avaient probablement vu la réunion comme « une blague ».

Plus tard dans l’interview, Ingraham a rapporté qu’un adolescent d’Ashburn, en Virginie, avait depuis été accusé de violence sexuelle et d’enlèvement dans un autre lycée de la région. Bien que le nom ne puisse pas être divulgué car le suspect est un mineur, Smith a déclaré que cet individu est le même qui aurait agressé sa fille plus tôt cette année.

« Nous avions l’impression du procureur que ce prédateur sexuel était détenu en résidence surveillée avec un moniteur de cheville et ne retournerait pas à l’école avant la fin de ces audiences. Vous êtes innocent jusqu’à ce que votre culpabilité soit prouvée – je comprends que . Mais nous devons protéger tout le monde en même temps », a déclaré Smith.

Cependant, dans l’intervalle, Smith avait été officieusement conseillé de garder le silence sur les allégations dans l’espoir d’une issue positive ou de poursuites :

« Tout le monde m’a dit, mes avocats, le procureur, les amis de la famille, des gens que je ne connais même pas, que si je voulais justice pour ma fille, je devais me taire et ne pas parler car pour obtenir justice pour ma fille, ce qui est la chose la plus importante pour moi, bien sûr, était de ne pas sortir et de laisser la justice l’emporter », a-t-il déclaré.

« C’était ma décision de ne pas parler. Personne ne m’a muselé, mais on m’a dit que si je voulais que justice soit rendue pour ma fille et que cette affaire ait une finalité et une éventuelle condamnation, que je devais me taire. »

Smith a déclaré à Ingraham qu’il était resté silencieux sur la situation jusqu’à la semaine dernière, lorsqu’un message texte à sa femme a alerté le couple qu’un mineur avait été arrêté et qu’il était censé être le même que celui qui aurait été impliqué dans l’agression de sa fille.

« En une demi-heure, il a été confirmé que oui, cela s’était produit. J’ai essentiellement dit que c’était tout. Je ne resterai plus silencieux », a-t-il déclaré.

Concernant une lettre écrite par le procureur général Merrick Garland concernant l’accent mis sur les parents furieux lors des réunions du conseil scolaire, Smith a qualifié cette action du ministère de la Justice d' »effrayante ».

« C’est vraiment effrayant que notre gouvernement s’arme contre les parents et utilise ma vidéo à travers le pays pour répandre la peur. C’est faux. Je ne suis pas un tyran. Je ne suis pas raciste. J’aime tout le monde. J’aime ce pays. Je veux mieux des trucs pour ça », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne l’agression présumée contre la fille de Smith, le bureau du shérif du comté de Loudoun a déclaré à Fox News qu’une affaire du 28 mai 2021 impliquait une « enquête approfondie de 2 mois qui a été menée pour déterminer les faits de l’affaire avant l’arrestation ».

« Cette affaire est toujours en instance devant les tribunaux. Le bureau du shérif du comté de Loudoun n’est pas en mesure de fournir des documents relatifs à une affaire pendante. » Le bureau du shérif a confirmé que l’affaire impliquait une agression sexuelle.

Tous les dossiers des mineurs sont scellés, mais l’avocate de Smith, Elizabeth Lancaster, a déclaré au Daily Wire que le garçon avait par la suite été inculpé de deux chefs de sodomie forcée, d’un chef de sodomie anale et d’un chef de fellation forcée.

En réponse à une demande d’archives publiques du Daily Wire, le bureau du shérif du comté de Loudoun a confirmé qu’un rapport du 28 mai avec « Infraction : Sodomie forcée [and] Sexual Battery » à Stone Bridge High School existe.

Le suspect a été arrêté deux mois plus tard à la suite d’une enquête menée par le bureau du shérif.

Quelques minutes avant l’arrestation de Smith lors de la réunion du conseil d’administration du 22 juin, le surintendant des écoles publiques du comté de Loudoun (LCPS), Scott Ziegler, a déclaré que « l’élève ou la personne transgenre prédateur n’existe tout simplement pas » et qu’à sa connaissance, « nous n’avons aucun dossier d’agressions se produisant dans nos toilettes », a rapporté The Daily Wire.

Le 6 octobre, dans une autre école, un garçon de 15 ans a été accusé d’agression sexuelle et d’enlèvement d’un camarade de classe, a rapporté le bureau du shérif. Le garçon aurait forcé une victime féminine à entrer dans sa salle de classe vide où il l’aurait tenue contre son gré et l’aurait touchée de manière inappropriée. Les rapports relient les deux agressions, bien que la police n’ait pas confirmé à Fox News qu’elles impliquaient le même étudiant.

« Ces incidents ont été signalés immédiatement au bureau du shérif du comté de Loudoun, et le LCPS a pleinement coopéré aux enquêtes », a déclaré à Fox News un porte-parole de Ziegler. « Toute information relative aux informations sur les étudiants est confidentielle en vertu des lois fédérales et étatiques concernant la confidentialité des étudiants. »

La plupart des 60 parents estimés lors d’une réunion du conseil scolaire dans la banlieue de Washington, DC, mardi soir, ont appelé à la démission de Ziegler.

Tyler O’Neil et Jessica Chasmar de Fox News ont contribué à ce rapport.