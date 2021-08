Le père d’un marin tué s’exprime sur la situation “chaotique” en Afghanistan

in

Cpl. Kareem Nikoui faisait partie des 13 militaires tués en Afghanistan plus tôt cette semaine à la suite d’un attentat-suicide à l’aéroport de Kaboul. Cpl. Le père de Nikoui, Steve Nikoui a rejoint “Tucker Carlson Tonight” vendredi pour discuter du service de son fils en Afghanistan et des conséquences de sa mort.

Nikoui a déclaré que lui et sa famille étaient dévastés par la nouvelle de la mort de son fils, mais que sa femme, en particulier, ” faisait de son mieux compte tenu des circonstances “.

Toute leur famille, a déclaré Nikoui, était préoccupée par la situation en Afghanistan pendant les derniers jours de la présence des États-Unis dans le pays.

“La façon dont les talibans avaient infiltré à peu près tout le pays si rapidement, et nous étions en quelque sorte, semble-t-il, laissés à ce petit aéroport, m’a vraiment préoccupé”, a-t-il déclaré. “Et les vidéos que nous recevions et les photos que nous recevions de lui semblaient quelque peu chaotiques.”

Des vidéos et des photos de son fils interagissant avec des Afghans locaux, cependant, ont rassuré la famille sur la situation.

Nikoui a déclaré à l’hôte Tucker Carlson que le retrait des troupes aurait été très différent si l’évacuation américaine était venue de la base aérienne de Bagram, qualifiant la situation à l’aéroport de “tournage à la dinde”, “chaotique” et “pas vraiment planifié”.

Le matin de l’attaque, Nikoui et sa femme se sont tous deux réveillés avec un sentiment de malaise et ont commencé à surveiller l’actualité de la situation sur le terrain en Afghanistan, essayant de glaner tous les détails possibles sur leur fils.

Ce soir-là, Nikoui surveillait les caméras dans son allée, et dès qu’il a vu trois hommes en uniforme de marine tourner au coin de la rue, sa “vie a changé pour toujours”.

“Je suis allé là-bas et je les ai rencontrés avant même qu’ils ne frappent à la porte”, a déclaré Nikoui.

Malgré les circonstances dévastatrices, Nikoui a déclaré que le soutien qu’il avait reçu des Marines était “incroyable”.

“Ces jeunes hommes avaient tellement d’empathie et étaient tellement préoccupés par moi et ma famille”, a-t-il déclaré. “J’étais juste en admiration et humilié par leur performance.”

Cpl. Nikoui faisait partie des 13 militaires tués dans un attentat suicide à la bombe à l’extérieur de l’Abbey Gabe à l’aéroport de Kaboul en Afghanistan, le jour le plus meurtrier pour les troupes américaines en 10 ans.