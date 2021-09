Le père d’un prodige allemand envoie un message de transfert à Man Utd et Arsenal

in

Le père de la starlette du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, a envoyé un message de transfert à Man Utd et Arsenal.

Wirtz est un milieu de terrain offensif de 18 ans qui est devenu l’un des jeunes les plus précieux de la Bundesliga. Il a marqué cinq buts et enregistré six passes décisives la saison dernière alors que Leverkusen a terminé sixième du classement.

Wirtz a lancé la campagne actuelle de manière brillante et a récemment fait ses débuts en Allemagne. Il est sorti du banc lors de la victoire 2-0 du pays à l’extérieur contre le Liechtenstein.

Le style de jeu du prodige, ainsi que le club, l’ont vu comparé à Chelsea l’attaquant Kai Havertz. Son compatriote a également percé à Leverkusen avant d’obtenir un transfert de 71 millions de livres sterling à Stamford Bridge.

Les clubs de Premier League Man Utd et Arsenal ont été présentés avec un intérêt pour Wirtz. équipes de Bundesliga Bayern Munich et le Borussia Dortmund suit également ses progrès.

Hans-Joachim Wirtz, le père et agent du joueur, a parlé à Bild de l’avenir de l’adolescent.

Il a déclaré : « Florian veut définitivement jouer un bon rôle à Leverkusen pour les deux prochaines années.

« La suite n’est pas encore connue. Il se concentre désormais uniquement sur le Bayer et l’équipe nationale.

Les commentaires seront un coup dur pour Man Utd, Arsenal, le Bayern et Dortmund.

Ils devront attendre plusieurs années avant d’obtenir la signature de Wirtz. Le joueur est sous contrat avec Leverkusen jusqu’en 2026, il ne sera donc pas contraint à une vente de si tôt.

Le prix demandé par le club allemand n’a pas encore été révélé. Cela pourrait dépasser les 71 millions de livres sterling qu’ils ont reçus pour Havertz si Wirtz poursuit son développement passionnant.

