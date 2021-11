Le père d’une victime d’Astroworld, 9 ans, brise le silence sur le sombre diagnostic de santé de son fils

Le père d’un garçon de 9 ans qui est un fervent fan de Travis Scott s’exprime alors que l’enfant reste hospitalisé avec un gonflement cérébral sévère à la suite de la tragédie du festival Astroworld. Ezra Blout a assisté au concert avec son père Treston le vendredi 5 novembre et se bat maintenant pour sa vie. Son père s’est entretenu avec une station affiliée à ABC au Texas alors qu’il souhaitait un miracle.

Treston a déclaré aux journalistes qu’Ezra était impatient de voir Scott jouer. « Il était ravi. Il était prêt à partir », a-t-il déclaré. « Quand j’ai découvert qu’il était un grand fan [of Travis Scott], j’étais comme, « Oh ouais, on doit y aller, on doit aller voir Travis en live. »

Connaissant le chaos potentiel des grands événements musicaux, Treston dit qu’il s’est délibérément tenu plus à l’arrière avec Ezra juste au cas où les choses deviendraient incontrôlables. Il tenait Ezra sur ses épaules pour qu’il puisse voir au-dessus de la foule.

« Nous étions à l’arrière, loin à l’arrière, et je me suis dit: » D’accord, c’est cool « , car l’avant peut devenir un peu sauvage », a déclaré Treston. Mais alors que les choses se déchaînaient, Treston dit qu’il s’est évanoui à cause d’une surchauffe et a été piétiné. Une fois qu’il a repris connaissance, il a appris qu’Ezra avait déjà été emmené à l’hôpital. Quand il arriva à l’hôpital, le diagnostic était sombre : les principaux organes d’Ezra avaient été endommagés et il avait un gonflement du cerveau.

« Je pouvais dire qu’il était endommagé », a déclaré Treston en voyant son fils pour la première fois. « Je ne suis pas du tout prête à perdre mon garçon. Nous avons encore un tas de vie à faire… C’est mon garçon.

Le concert a duré 45 minutes avant d’être interrompu, malgré le chaos qui a éclaté dans le public. L’équipe de Scott s’est exprimée à de nombreuses reprises, insistant sur le fait qu’il n’était pas au courant des dangers encourus. Il insiste également sur le fait qu’il travaille quotidiennement avec les enquêteurs et essaie de trouver un moyen de se connecter avec les fans qui ont été blessés, ainsi que les 9 familles de ceux qui sont décédés.

Malgré les excuses de Scott, plusieurs poursuites ont été déposées, dont une au nom d’Ezra. La famille Blout a déposé une plainte contre Scott, 30 ans, et d’autres alléguant que leur « conduite gravement négligente » a contribué aux blessures potentiellement mortelles d’Ezra.

PEOPLE Magazine rapporte que la plainte allègue qu’Ezra a été « donné à coups de pied, piétiné, piétiné et presque écrasé à mort » au festival. « Pour son jeune corps en pleine croissance, ces blessures auront des effets à vie, nuisant à sa qualité de vie et à sa capacité à grandir et à s’épanouir comme il l’aurait fait s’il n’avait pas été victime de cet incident », selon la plainte.

La poursuite « allègue en outre une négligence dans un grand nombre d’aspects, notamment le contrôle des foules, le défaut de fournir des soins médicaux appropriés, l’embauche, la formation, la supervision et le maintien en poste ».