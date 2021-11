Ethan Williams a été tué par balle lors d’un voyage à New York en octobre dernier et son père Jason Williams s’est exprimé sur « America Reports » et a corrigé ce qui avait été faussement rapporté sur la nature de sa mort.

Williams a expliqué que la tragédie a été racontée par d’autres publications comme une balle perdue frappant son fils à mort. Mais le père de l’Indiana a précisé que l’échange était intentionnel, car le jeune de 20 ans a été abattu alors qu’il était assis avec ses amis sous le porche de leur Airbnb à Brooklyn.

« Il a été pris en embuscade », a-t-il déclaré. « Un homme armé s’est approché d’eux et a tiré six balles dans leur direction. Les garçons ont couru dans la maison, se sont vérifiés, se sont assurés qu’ils allaient bien et quelqu’un a dit : ‘Où est Ethan ?’ Et Ethan n’est jamais descendu de la marche. »

Le père a exprimé sa compréhension que la politique est impliquée dans l’incident mais, a-t-il insisté, le fait que son fils n’a pas été tué dans un accident aléatoire doit être connu.

« En fin de compte, mon fils a été pris en embuscade et assassiné », a-t-il déclaré. « Et ça aurait pu être bien pire. Ça aurait pu être ses amis aussi. »

Dans un éditorial du New York Post, Williams a exhorté le maire nouvellement élu, Eric Adams, à concrétiser ses promesses électorales en soutenant les forces de l’ordre et en s’attaquant de front au problème de la criminalité dans la ville de New York.

« Quand quelqu’un choisit de commettre un acte violent contre une personne innocente vaquant à ses occupations quotidiennes, qu’il s’agisse de touristes ou simplement d’un new-yorkais ordinaire, la ville doit sévir », a-t-il déclaré. « Eric Adams a déclaré qu’il n’était pas intéressé par le financement de la police et qu’il voulait protéger des vies et nous sommes très heureux d’entendre cela. »

Les agents du NYPD portent des masques à Times Square. (Roy Rochlin/.)

Williams a souligné que le public mérite la vérité selon laquelle il existe une méthode pour arrêter le crime, notamment la détention de criminels violents au lieu d’autoriser une libération sous caution anticipée.

Le cas d’Ethan Williams est toujours une enquête ouverte, ainsi qu’un cauchemar en cours pour sa famille tous les jours, a déclaré son père.

« Ma femme et moi étions amoureux au lycée et tout ce que nous avons toujours voulu être, c’était des parents », a-t-il déclaré. « Ethan était un enfant fantastique… Il était troublé par la pauvreté, la violence et l’itinérance et il voulait aider les gens. »

« Perdre quelqu’un comme lui, qui aurait défendu les gens, c’est dévastateur. »