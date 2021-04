Le père et l’agent d’Erling Haaland, Mino Raiola, s’entretiennent avec Barcelone sur l’avenir de la star du Borussia Dortmund avec Manchester United et Man City dans la chasse

Le père d’Erling Haaland, Alf-Inge, et son agent Mino Raiola ont eu des entretiens avec Barcelone.

Les spéculations sur l’avenir de la star du Borussia Dortmund n’ont fait que croître ces dernières semaines à l’approche de l’été.

.

Erling Haaland a été lié à certains des plus grands clubs d’Europe

Man City, Chelsea et Manchester United font partie des équipes de Premier League qui ont été associées à des offres pour ses services.

Barcelone est en train de devenir de sérieux prétendants à la signature du prodige norvégien.

La publication espagnole Sport a publié des photos d’Alf-Inge Haaland et de Mino Raiola arrivant à Barcelone.

Leur rapport affirme également qu’ils ont été accueillis à l’aéroport par l’un des membres du personnel de Joan Laporta – qui vient d’être élu président du club.

On dit que Raiola et Laporta entretiennent de bonnes relations, mais il reste à voir si le Barça a les fonds pour le moment.

Le club catalan est gravement endetté, des rapports plus tôt cette saison affirmant que le chiffre est d’environ 1 milliard de livres sterling.

Haaland n’a rejoint Dortmund qu’en janvier 2020, mais a déjà marqué 49 buts en 49 matchs.

Il a une clause de libération dans son contrat de 68 millions de livres sterling, mais cela ne deviendra actif qu’en 2022.

L’expert en transfert Fabrizio Romano a confirmé que la réunion avait eu lieu et que les discussions étaient positives.

Il a écrit sur Twitter: «La rencontre entre Mino Raiola, le père d’Erling Haaland et Joan Laporta a été positive. C’était le premier contact pour discuter du nouveau projet de Barcelone – évidemment, il n’y a rien de fait ou d’avancé, la course sera longue car de nombreux clubs sont impliqués… Le Barça est là.

«Mino Raiola rencontrera / discutera également avec d’autres clubs de haut niveau dans les prochaines semaines… et le Bayern Münich n’est * pas * dans la course pour cet été. Raiola a également rencontré BVB cette semaine pour discuter du prix car la clause Haaland ne sera PAS valable en 2021, seulement en juillet 2022. »

. – .

Haaland coûterait environ 127 millions de livres sterling si les clubs essaient de le signer cet été

Le directeur sportif du Borussia Dortmund Michael Zorc a confirmé qu’il avait rencontré Mino Raiola.

«Oui, hier j’ai parlé à Raiola. Nous avons rendu nos intentions très claires », a déclaré à SkyDe.

On pense que Dortmund ne vendra pas Haaland pour moins de 127 millions de livres sterling (150 millions d’euros).

L’expert du football européen de talkSPORT, Mark Langdon, a récemment révélé que la Premier League était la destination la plus probable de Haaland en raison de problèmes financiers à Barcelone et au Real Madrid.

.

Mino Raiola est l’agent de certaines des plus grandes stars du football mondial

Langdon a déclaré: «Il est très intelligent et très patient sur les mouvements qu’il a déjà faits. Il aurait pu aller dans une ligue et une équipe plus grandes que le Borussia Dortmund, même si elles sont elles-mêmes importantes.

«Il a reconnu que c’était trop grand pour aller dans une équipe de type Real Madrid de Salzbourg.

«Il est allé à Salzbourg, puis à Dortmund, je pense qu’il y passera encore un an.

«Ils obtiendront ce dont ils ont besoin de lui et alors il pourra être en route pour cette clause de libération du contrat.

Instagram @ erling.haaland

Le père de Haaland, Alf-Inge, a joué pour Man City, Nottingham Forest et Leeds

«Où ira-t-il? J’ai l’impression que la Premier League en ce moment est l’endroit avec l’argent. Je regarde le Real Madrid et Barcelone et je me dis: « Comment pourraient-ils se permettre de l’acheter? »

«Si vous regardez la Premier League et que vous pensez à une équipe qui a besoin d’un attaquant, Manchester City se sentirait comme le choix évident.

«Ce n’est pas un type de joueur de Pep, mais je suis sûr qu’ils pourraient l’intégrer quelque part.