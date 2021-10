Le père et le fils du docteur Christopher et Justin Walker ont été identifiés comme victimes de la fusillade à double mort de Rosedale lundi soir

COMTÉ DE BALTIMORE, MD. (LE DÉCOMPTE) – Christophe Marcheur et Justin Walker, ont été identifiés comme étant le père et le fils de Rosedale, Maryland, retrouvés morts lundi soir de blessures apparentes par balle.

Christopher, 55 ans, et Justin, 24 ans, ont tous deux été retrouvés mortellement abattus à leur domicile de Rosedale lundi soir.

Selon les rapports, la police a répondu au 7405 Plainview Rd à Rosedale, à un appel de coups de feu tiré vers 21 heures lundi. À leur arrivée, les deux hommes ont été retrouvés souffrant de blessures par balle.

Le père et le fils ont été déclarés morts sur les lieux de blessures par balle.

Aucune information sur le suspect ou le mobile n’a été fournie par les autorités mardi matin.

Les détectives de l’unité des homicides du département de police du comté de Baltimore exhortent toute personne disposant d’informations possibles sur cette affaire à contacter le 410-307-2020. Les appelants peuvent rester anonymes et peuvent être admissibles à une récompense lorsqu’ils soumettent des pourboires via Metro Crime Stoppers au 1-866-7LOCKUP.

DÉVELOPPEMENT::

Faits en bref : le comté de Baltimore est le troisième comté le plus peuplé de l’État américain du Maryland et fait partie de la région métropolitaine de Baltimore et de la région métropolitaine de Baltimore-Washington. Le comté de Baltimore fait partie de la mégalopole du nord-est, qui s’étend de la Virginie au nord jusqu’à Boston – Wikipédia.

