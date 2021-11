Le père John Misty partage une nouvelle vidéo mystérieuse : regardez

Le père John Misty a publié une nouvelle vidéo mystérieuse sur Instagram. Le clip en noir et blanc est accompagné de ce qui pourrait être de la nouvelle musique. Jetez un œil ci-dessous.

Le père John Misty a sorti son quatrième album studio, God’s Favorite Customer, en juin 2018. Depuis lors, il a partagé l’EP Anthem +3, la collection live Off-Key à Hambourg et les singles « To S ». et « À R. » Il est revenu sur scène en septembre avec une performance à Mill Valley, California’s Sound Summit, suivie de spectacles en octobre avec Jonathan Wilson à Big Sur. (Une paire de spectacles de septembre avec le Los Angeles Philharmonic ont été annulés.)

Lisez à propos de I Love You, Honeybear de Father John Misty dans « Les 200 meilleurs albums des années 2010 » de Pitchfork.

