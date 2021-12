Le Père Noël apporte des vaccins dans une ville près de chez vous

SANTA – Vaccins Covid à Noël – 2021 – EURWEB

*Un Noël pas comme les autres car le Père Noël joue son propre rôle – Restez en sécurité et sauvez les autres.

Joyeux Noël à tous les fidèles d’EURweb et aux visiteurs de cette édition en ligne.

TAYO Fatunla

TAYO Fatunla est un artiste de bande dessinée, un dessinateur éditorial, un écrivain et un illustrateur nigérian primé. artiste de la diaspora africaine. Il est diplômé de la prestigieuse Kubert School, dans le New Jersey, aux États-Unis. et récipiendaire du prix ECBACC Pioneer Lifetime Achievement Award 2018 pour son œuvre illustrée NOS RACINES création et séries – Personnages célèbres de l’histoire des Noirs – Il a participé au forum Cartooning In Africa de l’UNESCO qui s’est tenu à Addis-Abeba, en Éthiopie et au Cartooning Global Forum à Paris, en France et a participé à l’exposition de bandes dessinées virtuelles Afropolitan Comics organisée par l’Institut français du Sud L’Afrique coïncidant avec son Festival national des arts annuel. Son image de Fela Kuti a été utilisée comme toile de fond dans la chaîne YouTube de Burna Boy, la chanson à succès méga-afrobeat « Ye ». –– [email protected]