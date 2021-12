Le Père Noël secret de Cave Story est maintenant disponible sur Switch, mais uniquement au Japon

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Si vous cherchez quelque chose pour vous mettre dans l’ambiance festive, alors Père Noël secret de Cave Story peut-être juste le billet.

Développé par Nicalis en coopération avec Histoire de la grotte créateur Studio Pixel, Cave Story’s Secret Santa est « une petite histoire parallèle de furtivité et de résolution d’énigmes, avec des personnages et des paramètres familiers de l’aventure classique de Studio Pixel ». Vous incarnez un « mimiga lâche nommé Père Noël » qui est chargé de pénétrer dans les maisons et de rapporter les cadeaux volés.

Il y a un élément furtif en jeu ici; en entrant dans chaque maison, vous devez vous diriger vers l’arbre de Noël et rendre le cadeau, tout en évitant l’attention des patrouilles de Gaudi. En cours de route, vous pouvez collecter des cookies pour des bonus. Il y a 20 maisons à infiltrer, chacune regorgeant de secrets à découvrir.

Images : Nicalis / Studio Pixel

Voici quelques relations publiques :

Dans Cave Story’s Secret Santa, les joueurs prennent le contrôle du Père Noël, le Mimiga de Cave Story qui vit dans les Bushlands. Sa tâche est de rendre tous les cadeaux de Noël volés par Chaba. Alors qu’il passe sur la pointe des pieds devant les lits des résidents endormis et évite d’être vu par les patrouilles de Gaudi, le Père Noël trouve des objets utiles, mange de délicieux biscuits et place les cadeaux sous les arbres de Noël où ils appartiennent. Le Père Noël peut pousser ou tirer des obstacles, allumer et éteindre les interrupteurs d’éclairage, ouvrir les arbres de ventilation et plus encore. Mais il devra faire attention aux dangers et éviter de faire des bruits qui pourraient attirer l’attention. Cave Story’s Secret Santa a été développé par Nicalis avec la coopération de Daisuke Amaya de Studio Pixel, poursuivant une collaboration qui a commencé en 2010 avec la sortie sur console de l’original Cave Story. Il évoquera d’agréables souvenirs des jeux vidéo que les joueurs ont appréciés pour la première fois le jour de Noël.

Cave Story’s Secret Santa est actuellement disponible gratuitement sur PC (via Steam, GOG et Epic Games Store), avec prise en charge de l’anglais et du japonais, et est facturé par Nicalis comme une version « limitée ». Il est également activé pour Switch, mais uniquement au Japon – et cela vous coûtera 100 yens :

Le Père Noël secret de Cave Story ? Tout en japonais ? Vous ne comprenez pas un mot ? C’est lié à Cave Story ? C’est seulement 100 yens ? Acheté. pic.twitter.com/BT8GB8YKsu— Jonathan Town (@moomootown) 16 décembre 2021

Vous pouvez bien sûr télécharger facilement le jeu grâce à ce guide, si vous le souhaitez.

Cependant, la similitude de Cave Story’s Secret Santa avec un autre jeu n’est pas passée inaperçue sur Twitter :

le nom et le concept semblent familiers… https://t.co/ODtSjHtkaS— M. Podunkian (@MrPodunkian) 10 décembre 2021

Joyeux Gear Solid : Père Noël secret a été produit par Arthur Lee pour le concours de jeux de Noël basé sur la grille de The Daily Click, où il a remporté le grand prix. Une personne sur la plate-forme de médias sociaux affirme que Lee travaillait avec Nicalis sur une suite de Cave Story avant de se séparer à la suite d’affirmations selon lesquelles Nicalis avait maltraité ses employés et « fantôme » des partenaires de développement potentiels.

Ce jeu est un joyau absolu, et d’après ce que j’ai compris, le développeur était censé travailler sur une suite de Cave Story avant d’être démasqué pour son traitement des propriétés de l’équipe et il est partihttps://t.co/nsmgW17haH— -MERVYN JONES- ( @JELLYGH0ST) 10 décembre 2021

Nous avons contacté Nicalis pour commentaires et mettrons à jour cette histoire si nous avons des nouvelles.