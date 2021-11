Le Père Noël tombe amoureux d’un homme dans une publicité de Noël réconfortante

Cette saison de Noël a une publicité plus inclusive que jamais. Le service postal norvégien célèbre les vacances avec une nouvelle publicité qui affiche l’amour LGTBQ+ de la manière la plus positive. Posten Norge marque le 50e anniversaire de la dépénalisation de l’homosexualité en Norvège. Pour célébrer, ils ont sorti un clip, qui dépeint un homme nommé Harry tombant amoureux du Père Noël.

Harry attend Old Saint Nick chaque année après une rencontre mémorable entre les deux, la figure à la barbe blanche revenant chaque veille de Noël pour parler et échanger des cadeaux. Après un an au revoir, Harry envoie une lettre au Père Noël au pôle Nord.

« Cher Père Noël, tout ce que je veux pour Noël, c’est toi », écrit-il, avec un cœur, un clin d’œil au classique de Mariah Carey de 1994. L’année suivante, Harry reçoit un colis de Posten, l’employé lui disant à la porte : « Hé ! Voici quelques colis qui vous sont adressés.

Harry est ravi de découvrir que M. Claus l’attend dans le salon. « Eh bien, j’ai arrangé de l’aide cette année pour que je puisse être avec toi, » lui dit le Père Noël. Les deux partagent un baiser. Posten écrit à la fin du clip : « En 2022, la Norvège fête ses 50 ans de pouvoir aimer qui nous voulons. Joyeux Noël et bonne année. »

Mats Strandberg, le mari réel de l’acteur qui joue Harry dans la publicité, a fait l’éloge de la publicité dans un article. La directrice marketing de Posten, Monica Solberg, a déclaré à LGBTQ Nation : « Cela a été une année sombre pour tout le monde – une pandémie mondiale, un code rouge pour notre planète, une crise des réfugiés, et plus encore. Peut-être que nous avons besoin cette année d’une histoire d’amour chaleureuse et sincère. ? Une célébration du fait que nous pouvons aimer qui nous voulons en Norvège, malgré tout le mal qui se passe dans le monde. »

C’est mon mari qui embrasse le Père Noël ! https://t.co/1sZ1B1kHyN — Mats Strandberg 👻 (@matsstrandberg_) 23 novembre 2021

Solberg rejette également l’idée que la publicité mélange la politique avec Noël, ajoutant : « Le droit d’aimer qui vous voulez est un droit humain fondamental et n’est pas considéré comme un problème politique dans les sociétés démocratiques libres en 2021. Norway Post a connecté les gens pendant 375 ans, et continuera de le faire indépendamment de l’orientation ou de l’identité de genre. »

La publicité est intervenue après que Netflix a publié sa première comédie romantique de vacances dirigée par LGBTQ+. Le film, Single All the Way, est maintenant disponible en streaming.