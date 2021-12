Le père qui a fait une blague à Joe Biden dit qu’il est important de « désapprouver par la voix » – RedState

Nous avons fait une bonne couverture de l’histoire de Jared Schmeck – comment il a réussi à troller Joe Biden lors d’un appel de suivi du père Noël du NORAD que lui et ses enfants ont eu avec Joe et Jill Biden la veille de Noël en glissant dans un « Let’s allez, Brandon » à la fin de l’appel.

RUPTURE : Joe Biden recevait des appels du programme de suivi du père Noël du NORAD et un père a mis fin à l’appel avec « Joyeux Noël et allons-y Brandon ». Biden a répondu: « Allons Brandon, je suis d’accord » pic.twitter.com/Hc0pLWGRx1 – Benny (@bennyjohnson) 24 décembre 2021

Cela a provoqué un effondrement des gens de gauche affirmant que c’était en quelque sorte si offensant, beaucoup de ces gens étant les mêmes personnes qui, pendant des années, avaient appelé le président Donald Trump tous les noms sous le soleil et avaient proféré toutes sortes de calomnies contre lui. Ils n’ont pas été dérangés par « Allons-y, Brandon. » Ils étaient plus troublés que Biden le répète et soit d’accord, montrant à quel point il était complètement hors de lui. Pour le péché de révéler à quel point Joe Biden était brisé, les gens de gauche ont alors décidé de doxx l’homme et de détruire sa vie. Il a reçu des menaces et des gens ont essayé de nuire aux affaires de sa famille. Ils ont maintenant rendu publiques toutes sortes d’informations à son sujet, publiant même son adresse dans l’Oregon. Twitter n’a rien fermé de tout cela d’après ce que je peux dire, même s’ils ont passé au moins deux jours à essayer de tout faire sur lui pour le blesser.

En plus de tout cela, les médias ont alors agi comme s’il était justifié de s’en prendre à ce type et d’essayer de l’abattre. CNN et MSNBC ont même eu des gens qui ont affirmé que lui dire que pour Biden équivalait à une insurrection. Non seulement c’est insensé, mais il s’agit d’essayer de faire taire toute critique de Biden et de faire payer ceux qui osent le faire. C’est très soviétique dans l’approche. Toute question du gouvernement sera écrasée et les gens écrasés, juste pour avoir fait une blague.

Mais bien que Schmeck ait été confronté à de nombreuses réactions de la gauche, il s’avère qu’il ne recule pas par rapport à ce qu’il a dit. Il est apparu sur le podcast de Steve Bannon et a indiqué qu’il l’avait dit pour « exprimer sa désapprobation » des actions de Biden.

Steve Bannon interviewe Jared Schmeck, le gars qui a fait une farce à Biden avec « Let’s Go Brandon » pic.twitter.com/mJC3YeIBgq – Le Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) 27 décembre 2021

Schmeck a déclaré qu’il voulait dissiper une impression erronée laissée dans certaines des interviews où il a été cité comme disant qu’il n’était « pas un Trumper ». Il a clairement indiqué que oui, il soutenait le président Donald Trump et qu’en fait, il portait un chapeau « Make America Great Again » lors de l’entretien avec Bannon.

Schmeck a déclaré que le contrecoup lui avait donné l’impression que sa liberté d’expression était menacée. Il a dit que cela avait été dit « d’une manière plaisante » mais que c’était aussi une « chose sérieuse » qu’il avait une chance « en ce moment d’exprimer ma désapprobation à l’égard de cet homme et de son administration ». Il a fait remarquer que les médias ont complètement passé sous silence dans chaque reportage le dicton « Allons-y, Brandon », y compris concernant son histoire – qu’il s’agit de plus que de « F ** k Joe Biden », qu’il s’agit de la frustration avec Biden, l’administration, la foule de gauche et la culture de l’annulation. « Les médias grand public, ce sont eux qui ont fait cette chose », a déclaré Schmeck en se référant au dicton. Il a également mentionné qu’il pensait que Trump avait remporté les élections et qu’il avait été volé. Il a parlé de la débâcle en Afghanistan et a reproché aux médias de ne plus en parler, malgré le fait que des personnes y soient toujours piégées. Il a parlé des problèmes de chaîne d’approvisionnement, des taux d’inflation, des « terribles politiques sur l’avortement » de Biden, de la crise frontalière et des mandats fédéraux en matière de vaccins.

Il semble que Schmeck ait décidé de combattre le feu par le feu et s’ils l’attaquent, il assumera sa critique de Biden et la soutiendra. Il est important de défendre ce droit de critiquer pacifiquement nos dirigeants, car si nous ne le pouvons pas, nous nous engageons vraiment sur une très mauvaise voie, surtout si vous avez également des médias libéraux qui s’efforcent de diaboliser la critique.