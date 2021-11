Le père qui a massacré sa fille de 4 ans à Saragosse admet le meurtre et le parquet demande une prison permanente révisable

15/11/2021 à 12h40 CET

Nosa Churchill Osarenmwida, la voisine de Saragosse qui, il y a un an, a assassiné sa fille après s’être tranché la gorge dans la maison familiale de la rue Domingo Ram, a admis que meurtre. Cependant, devant les membres du tribunal populaire choisis pour déterminer son degré de responsabilité pénale, il a ajouté qu’il n’avait pas pris les médicaments pour le schizophrénie que vous avez diagnostiquée. C’est l’atout de la défense, exercé par le avocate Carmen Sánchez Herrero, éviter Prison permanente révisable que le procureur José Luis Hedo a demandé ce lundi.

L’homme, qui n’a répondu qu’aux questions du représentant du ministère public, a raconté que cette nuit du 14 septembre il était avec sa femme et ses deux enfants. Qu’à un moment qu’il n’a pas pu préciser, il a pris un couteau de cuisine, est entré dans la chambre de ses enfants et est allé chercher la petite Sara. « Elle dormait, je l’ai ramassée et je l’ai jetée sur un grand lit. » Il a rappelé, tout en soulignant qu’à ce moment-là sa femme est entrée dans la pièce et il a réagi « avec une coupure au cou et une autre au thorax ».

Après cela, la femme a pris la fille dans ses bras et il s’est rendu avec le couteau à la main chez une connaissance, où il lui a dit qu’il avait tué sa fille. C’est là que Police nationale l’a arrêté après avoir activé un appareil de recherche et de localisation.

L’accusé lors du procès au tribunal de Saragosse. | Andreea Vornicu

La mineure est décédée vers 01h00 à l’hôpital maternel et infantile de Saragosse après que les agents de santé du 061 aient réussi à la stabiliser et à la transférer dans ledit centre de santé.. Avant cela, elle a été assistée par la première arrivée au numéro 76 de la rue Domingo Ram dans le quartier Delicias, une patrouille civile de la Brigade de sécurité citoyenne de la Préfecture de police d’Aragon.

En 2019, il a été déclaré inattaquable

En 2019, un coroner du Institut de Médecine Légale d’Aragon (IMLA) Il le déclarera inattaquable dans une affaire judiciaire ouverte contre lui pour avoir tenté d’attaquer ses collègues avec un marteau.

C’est arrivé à son travail où Nosa Churchill Osarenmwida, travaillait en effectuant des travaux de maintenance. À cette époque, il a été admis au service de psychiatrie de l’hôpital clinique Lozano Blesa de la capitale aragonaise pendant 15 jours. Les médecins de l’hôpital ont défini son état comme un patient qui présente des nuances manifestes d’affect qui pourraient être secondaires à des délires de type mégalomane, messianique et mystique. Tout cela a été résumé par le spécialiste de l’Institut de médecine légale d’Aragon (IMLA) dans un trouble psychotique aigu de déconnexion avec la réalité.

Le diagnostic médico-légal a conduit cet homme de 34 ans d’origine nigériane à voir comment le tribunal d’instruction numéro 6 de Saragosse a décidé d’archiver l’affaire pour un crime de menaces.

Dans le rapport de police des événements survenus sur le lieu de travail de l’infanticide présumé, ressortent les cris que cet homme a poussés en tentant d’attaquer ses collègues. « Je suis Jésus et mon père est Dieu » C’était l’une des phrases qu’il a verbalisées avec « vous devez attaquer l’homme qui est une très mauvaise personne à cause du diable ».