Le « perforateur le plus dur du monde » Francis Ngannou frappe un homme dans l’aine dans le nouveau film de Jackass Forever

À plus d’une occasion, le champion des poids lourds de l’UFC Francis Ngannou a fait preuve d’une formidable puissance de frappe.

En 2019, le Camerounais a rendu visite à l’UFC Performance Institute où il a créé le record du monde du coup de poing le plus dur jamais mesuré à 129 161 unités.

Ngannou a un pouvoir KO effrayant et effrayant

Il frappe plus fort « qu’une voiture à grande vitesse » et avec la sortie d’un nouveau film Jackass en février, eux seuls pouvaient penser que c’était une bonne idée de faire venir Ngannou et de frapper un homme – dans l’aine.

Le joueur de 35 ans a parlé de son rôle dans le film : « C’est la chose la plus folle que j’aie jamais vue. Mec, je devais frapper quelqu’un dans les noix, je l’ai fait la première fois, [they’re like] « Écoute mec, nous te connaissons.

« Les gens savent que vous êtes le puncheur le plus dur au monde. Ce n’était pas assez dur. J’étais comme ‘Tu te moques de moi ? Genre, je suis nerveux. Je ne sais pas, je pourrais blesser ce gars, avait-il au moins des enfants ou quelque chose comme ça ?

Francis Ngannou vous donne un coup de poing dans l’aine, on dirait qu’il n’y a plus d’enfants !

Imaginez que Nagnnou vous frappe à l’aine et lui dise ensuite que ce n’était pas assez dur…

Il aura besoin de toute sa puissance de frappe le 22 janvier à l’UFC 270 alors qu’il cherche à remettre à Cyril Gane sa première défaite professionnelle et à devenir le champion incontesté des poids lourds.

La dernière fois que Ngannou était à l’intérieur de l’octogone, c’était lorsqu’il a remporté le titre des poids lourds de Stipe Miocic en mars dernier. Le patron de l’UFC, Dana White, voulait qu’il défende le titre contre Derek Lewis à Houston, au Texas, en août dernier, mais la date est arrivée trop tôt pour Ngannou.

GETTY

Cyril Gane s’est imposé dans la lutte pour le titre incontestée

White a ensuite sanctionné un combat intérimaire avec les héros de la ville natale Lewis et Gane, ce dernier sortant en tête.

Maintenant, la paire se rencontrera pour voir qui est vraiment le roi des poids lourds du monde.

Le Predator a remporté tous ses cinq derniers combats par KO avec quatre d’entre eux au premier tour. Son pouvoir n’est pas une blague.

C’est aussi le dernier combat restant sur le contrat UFC de Ngannou. S’il gagne, il se retrouvera dans une position de force pour négocier avec White, un homme avec lequel il n’a pas toujours été d’accord en matière d’affaires.