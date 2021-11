Le permis de conduire numérique d’Apple a été reporté à l’année prochaine

La fonction de permis de conduire / identification numérique d’Apple ne sera disponible qu’au «début 2022», selon une mise à jour de la page iOS 15 d’Apple que MacRumors a remarquée. Le changement intervient après l’annonce qu’Apple recherchait un contrôle strict sur la façon dont les États déploient la fonctionnalité, qui était auparavant répertoriée comme arrivant à la fin de cette année.

Annoncée à l’origine lors de la WWDC 2021, Apple a déclaré que cette fonctionnalité vous permettra d’utiliser son application Wallet pour stocker votre identification numérique à utiliser aux points de contrôle de sécurité des aéroports. Bien sûr, le système dépend du soutien de votre État – la société a annoncé que l’Arizona et la Géorgie seraient les premiers à permettre aux citoyens d’ajouter leurs licences à leurs téléphones (le Connecticut, l’Iowa, le Kentucky, le Maryland, l’Oklahoma et l’Utah suivront plus tard) mais n’a pas précisé quand exactement cela se produirait.

Une capture de WayBack Machine du début du mois montre que le texte « Coming early 2022 » a été ajouté récemment.

Plus tôt ce mois-ci, un rapport a montré à quel point les contrats d’Apple avec les États choisis pour diriger le programme sont restrictifs. CNBC a déclaré, selon les contrats qu’elle a consultés de Géorgie, d’Arizona, d’Oklahoma et du Kentucky, qu’Apple a « le seul pouvoir discrétionnaire » concernant la façon dont les États ont commercialisé le programme, la manière dont ils ont rendu compte de son succès et même la date à laquelle ils ont lancé le programme. et les appareils qu’ils sont autorisés à marquer comme compatibles. Les États, et donc les contribuables, sont également responsables du financement du programme, malgré le choix d’Apple lors de son lancement.

Apple a des informations contradictoires sur son site sur le moment où les identifiants numériques seront disponibles – la page « Toutes les nouvelles fonctionnalités » d’iOS 15 indique toujours que la fonctionnalité arrive « fin 2021 », mais il est difficile de voir cela se produire maintenant. Les vacances et les vacances qui les accompagnent approchent à grands pas, ce qui rend traditionnellement les projets difficiles à réaliser, surtout si d’autres organisations (dans ce cas, les gouvernements des États) sont impliquées.

La fonctionnalité n’était pas la seule à manquer le lancement officiel d’iOS 15 – la nouvelle version du système d’exploitation a été publiée sans une bonne partie des fonctionnalités majeures annoncées par Apple sur scène. Beaucoup d’entre eux ont été ajoutés via des mises à jour ou sont apparus dans la version bêta du prochain iOS 15.2, bien que Universal Control soit toujours manquant pour ceux qui souhaitent contrôler leurs Mac et iPad avec la même souris et le même clavier. Apple promet toujours qu’il sera lancé « plus tard cet automne ».