Le Pérou bat le Venezuela 1-2 et accepte de se battre pour la Coupe du monde

17/11/2021 à 01:18 CET

Le Pérou a battu le Venezuela 2-1 à domicile mardi lors de la quatorzième journée des éliminatoires sud-américains pour Qatar 2022, avec laquelle il est pleinement entré dans la lutte pour être dans le monde et a laissé le Vinotinto, qui a raté un penalty, pratiquement expulsé.

Les locaux ont joué le dernier match avec leur l’entraîneur par intérim Leonardo González sur le banc et ils ne pouvaient pas lui donner une joie d’adieu après huit duels dans lesquels ils ont récolté sept défaites et une seule victoire.

Le Venezuela, réduit par les nombreuses victimes, est sortie enhardie et a dominé les premières étapes du match avec le ballon aux pieds, mais sans idée de ce qu’il fallait en faire.

Le Pérou a très bien comblé les écarts en attendant l’occasion de contre-attaquer, profitant des espaces laissés par Vinotinto lors de sa retraite.

Après une première frayeur, La Blanquirroja a réussi à enchaîner une bonne contre-attaque à la 17e minute qui a porté le ballon dans le coin droit de la grande surface, où André Carrillo a lancé un centre au cœur de la petite surface.

je l’attendais là bas Gianluca Lapadula, qui s’est faufilé dans les défenseurs vénézuéliens pour marquer tête baissée après avoir gagné le dos de certains rivaux qui ne pouvaient pas faire grand-chose pour l’arrêter.

Peu de stimulus supposait le tant contre pour les locaux. La Vinotinto, avec peu d’odorat, avait plus d’envie que le football et ils sont allés se reposer en bas sur le tableau de bord.

La Vinotinto a quitté les vestiaires avec des idées neuves et la claire intention de marquer l’égalité. Il l’a fait en 52 minutes, lorsque l’arrière Ronald Hernández, transformé en ailier, est descendu de l’aile droite vers la surface rivale.

De là, il lance un centre au cœur de la zone où, avec un coup de pied plus typique d’un karatéka, Darwin Machis a marqué le but égalisateur.

Puis l’équipe locale s’est effondrée cela a fait souffrir ses rivaux mais, encore une fois, il n’a pas été en mesure de réaliser un bon jeu qui l’a placé en tête du tableau d’affichage.

À la 64e minute, Hernández a changé son visage de héros en celui de méchant en commettant une faute à la lisière de sa surface.

Christian Cueva était chargé de lancer la faute avec un superbe zapatazo qui a suffisamment touché la barrière pour dévier le ballon et l’éloigner des mains du gardien Wuilker Faríñez.

Deux minutes plus tard, dans les minutes les plus intenses du match, le Venezuela a de nouveau été planté dans les environs de la zone rivale, où Yordan Osorio a lancé une passe que Miguel Trauco a déviée de la main et l’arbitre, Bruno Arleu, il n’a pas hésité à siffler un penalty.

Cependant, l’archer Pedro Gallese devina l’intention de Machís et ainsi évité le but de la cravate vinotinto.

Avec le score en sa faveur et le rival touché par le penalty, le Pérou n’a pas pu clore le match et dominer le match, et a souffert jusqu’au dernier jeu.

Les Vénézuéliens n’ont pas réussi à marquer et le 1-2 a fermé le score.

Avec cette victoire, Le Venezuela reste dernier du groupe sud-américain cinq points de retard sur son prédécesseur immédiat, le Paraguay.

Pour sa part, Le Pérou reste avec 17 points, en attendant ce que font leurs rivaux directs.

– Fiche technique:

1. Vénézuela : Wuilker Farinez ; Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio, Ronald Hernández, Junior Moreno (m.59, Cristian Cásseres Jr); Tomás Rincón, Jefferson Savarino (m.70, Eduard Bello, m.77, Brayan Hurtado), Darwin Machís, Oscar González; Luis González (m.70, Jan Carlos Hurtado) et Fernando Aristeguieta (m, 77, Eric Ramírez).

Entraîneur : Leonardo González.

2. Pérou : Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Luis Abram, Miguel Trauco ; Renato Tapia, Yoshimar Yotún (m.76, Pedro Aquino. M.86, Carlos Zambrano), André Carrillo (m.76, Marcos López), Sergio Peña (m.58, Christofer Gonzáles), Christian Cueva; Gianluca Lapadula (m.87, Jefferson Farfán).

Entraîneur : Ricardo Gareca.

Buts : 0-1, m.17 : Gianluca Lapadula. 1-1, m.52 : Darwin Machís.

Arbitre : le Brésilien Bruno Arleu a réprimandé Oscar González et Ronald Hernández du Venezuela, ainsi que Luis Advíncula et Yoshimar Yotún du Pérou.

Incidents : match de la quatorzième journée des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde Qatar 2022 disputé au stade olympique de l’Université centrale du Venezuela (UCV).