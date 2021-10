Le Pérou, nouvelle pierre d’achoppement de Messi sur la route du Qatar 2022

14/10/2021

Le à 08:12 CEST

La Argentine de Lionel Messi marcher fermement vers lui Coupe du monde 2022. Invaincu lors des éliminatoires sud-américains, le Albiceleste deuxième vitesse à six points d’un Brésil qui ignore aussi la défaite sur le chemin de Goût.

Après un nul 0-0 en Paraguay, l’équipe qui dirige Lionel scaloni a donné un coup d’autorité ce lundi en battant l’Uruguay 3-0 au Monumental. Le domicile de River Plate accueillera à nouveau à l’aube de jeudi à vendredi (1h30) le duel de Argentine contre Pérou de Ricardo Gareca, embourbé dans l’irrégularité mais contraint de gagner pour ne pas lâcher le combat pour la qualification.

Scaloni Il a annoncé lors d’une conférence de presse qu’il ne présenterait que quelques ajustements à l’équipe qui a balayé le derby de River Plate. Les plus gros doutes viennent sur les côtés, en raison de l’état de la boiterie Acuna à gauche et l’entrée possible de l’aussi sevillista Montiel dans la voie de droite au lieu de Molina.

Dans le noyau, Des murs et Le Celso leurs positions sont jouées avec Guido Rodriguez et le Papou Gomez, en attaque Dis Maria pourrait accompagner Lautaro et l’intouchable Messi. L’Argentine a enchaîné 24 matchs sans perdre.

Les files d’attente probables

Argentine: Martinez; Montiel, Romero, Otamendi, Tagliafico ; De Paul, Paredes, Lo Celso; Di Maria, Lautaro Martínez et Messi.

Pérou: gallois; Advíncula, Ramos, Callens, López; Yotun, Aquino, Gonzales ; Côte, Lapadula et Cueva.