Le personnage de Best Tales Of Arise est Zareh, un chat

La série de RPG Tales est connue depuis longtemps pour mettre en vedette un casting fascinant de personnages principaux. À cet égard, la dernière entrée, Tales of Arise de la semaine dernière, ne déçoit pas. Les six membres du parti sont des personnes profondément étoffées et fascinantes. Et comme ceux de chaque entrée précédente, ils sont tous également défectueux.

Vous savez qui est sans défaut ? Ce chat.

Les spoilers suivent pour la troisième section majeure de Tales of Arise, qui se déroule environ 15 heures, soit 6,2%, après le début du jeu.

Bien sûr, le chat, dont le nom est Zareh, ne fait techniquement pas partie de votre groupe. Elle apparaît à mi-chemin de la section Elde Menancia dans Tales of Arise. (Vous vous souvenez peut-être d’Elde Menancia de notre aperçu qui a eu lieu plus tôt cet été.) Mais je dirais qu’elle est le PNJ le plus utile du jeu. Non seulement Zareh termine avec succès la mission de Not Dying – un défi de taille pour les PNJ dans Tales of Arise – elle est également un personnage essentiel pour faire avancer l’intrigue.

Au nadir de l’acte Menancia, Dohalim, le seigneur de la région (éventuellement l’un des membres de votre groupe), vous dit essentiellement de foutre le camp de sa ville et envoie votre groupe dans une auberge pour la nuit. Au milieu d’une conversation pour essayer de comprendre ce que tout cela signifie, un chat apparaît. Ça miaule.

Le protagoniste Alphen, dans un acte de naïveté objectivement idiote, suppose immédiatement que le chat essaie de mener la fête quelque part. (Allez. Si un chat s’approche de vous IRL, il veut l’une des deux choses suivantes : de la nourriture ou plus de nourriture.) Law, un membre impétueux du parti, dans un geste encore plus objectivement naïf, la poursuit sans hésitation.

La poursuite vous emmène à travers l’un des donjons les plus ridiculement architecturaux de Tales of Arise – un vaste réseau d’échelles et de sentiers précaires qui zigzaguent à travers la canopée d’une forêt pleine d’arbres plus hauts que les séquoias de Californie. À la fin, vous combattez un monstre de la taille d’un bâtiment. Vous pourriez avoir l’idée que Zareh vous a piégé. Vous pourriez penser que tout l’effort était, avec le recul, peut-être une erreur. Après tout, comment un chat peut-il grimper sur une échelle ? Comment un chat peut-il combattre des hordes de monstres ?

Au lieu de cela, le tout était un complot clandestin, conçu pour vous connecter à l’organisation rebelle souterraine de Menancia, les Gold Dust Cats. Cette réunion met en mouvement des événements qui dévoilent l’un des grands rebondissements du jeu, vous marque deux nouveaux membres du groupe et propulse Tales of Arise hors d’une impasse narrative. Tout ça à cause d’un chat.

“C’était un coup dans le noir, mais heureusement, vous l’avez reconnue pour ce qu’elle était”, dit l’humain de Zareh, lorsque vous arrivez finalement là où vous allez. « Zareh a accompli sa mission avec brio. »

Maintenant, si seulement je pouvais comprendre comment fonctionne le mini-jeu de pêche frustrant de Tales of Arise afin que je puisse attraper du saumon pour Zareh. Elle me regarde.