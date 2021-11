Le personnage de ‘Blue Bloods’ revient, les photos de l’ensemble montrent

Le chanteur country Lyle Lovett fait un retour à Blue Bloods dans un prochain épisode, selon des photos récemment publiées sur le plateau. Lovett a fait ses débuts dans la série dans l’épisode de février 2020 « The Fog of War », jouant le Texas Ranger Waylon Gates. Tout comme il l’a fait dans cet épisode, le personnage de Lovett travaillera avec le détective Danny Reagan, joué par Donnie Wahlberg.

Lovett était sur le plateau de Blue Bloods à New York vendredi, comme le montrent les photos du Daily Mail publiées ce week-end. Le chanteur de « Cowboy Man » a été vu dans un costume rappelant sa tenue de l’année dernière, portant un chapeau de cowboy blanc et une cravate bolo avec le bouclier des Texas Rangers. On ne sait pas quand le nouvel épisode de Lovett sera diffusé. CBS a programmé deux nouveaux épisodes, « Be Smart or Be Dead » et « USA Today » pour les 12 et 15 novembre, respectivement. Cependant, les synopsis des épisodes n’ont pas encore été publiés.

#DonnieWahlberg et #LyleLovett sur le tournage de #BlueBloods à New York https://t.co/om8JTsUfhP pic.twitter.com/0EIXvlH5vP – ET Canada (@ETCanada) 5 novembre 2021

Dans « Le brouillard de la guerre », Gates s’est rendu à New York pour traquer le Lone Star Killer, qui a emmené sa folie criminelle dans la Grosse Pomme. Danny et Dét. Maria Baez (Marisa Ramirez) a dû convaincre Gates de les laisser aider, car elles connaissent la ville beaucoup mieux que Gates. En fin de compte, les détectives ont attrapé le tueur et ont appris à se respecter. « Vous savez, si vous perdez ce drôle d’accent, vous ferez un bon Ranger », a déclaré Gates à Danny à la fin. « Eh bien… J’ai l’air bien avec un chapeau de cow-boy », a déclaré Danny alors que Gates lui donnait le chapeau de cow-boy à porter.

Lovett est l’une des rares stars invitées à avoir la chance de travailler avec Wahlberg, car la plupart sont généralement jumelées à Tom Selleck, qui incarne le commissaire Frank Reagan. En fait, la série avait une autre grande star dans son dernier épisode, « Good Intentions », qui présentait Stacy Keach dans le rôle de l’archevêque Kearns. L’histoire de Danny était centrée sur un cas de personne disparue qui leur avait été rapporté par le frère de la femme, seulement pour apprendre plus tard que le « frère » était en réalité un ex-fiancé dont la femme essayait de s’échapper. Heureusement, Danny et Baez sont arrivés juste au bon moment pour sauver la femme afin que l’erreur de Danny ne devienne pas fatale. (Eh bien, pas fatal pour la femme. L’ex-fiancé a peut-être été tué lorsqu’il a couru dans la rue et a été renversé par une voiture.)

Lovett, 64 ans, est membre du Texas Cowboy Hall of Fame. Ses autres crédits d’acteur incluent des épisodes de Life in Pieces, The Bridge, Castle, Brothers and Sisters et Mad About You. Il a également joué dans les films Walk Hard: The Dewey Cox Story, Cookie’s Fortune, The Opposite of Sex, Fear and Loathing in Las Vegas et The Player. Son album le plus récent, Release Me, est sorti en 2012. Il est quatre fois lauréat d’un Grammy. Blue Bloods est diffusé le vendredi à 22 h HE sur CBS. Les épisodes passés sont disponibles en streaming sur Paramount+.