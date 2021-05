“Le personnage de Chisca Garza aura un grand changement”: Cassandra Sánchez-Navarro – El Sol de México

De femme problématique et instable, accro à la drogue et au sexe, Chisca Garza verra le jour dans la deuxième saison de The Dragon: The Return of a Warrior 2. Ceci est déclaré par Cassandra Sánchez-Navarro qui donne vie au protagoniste de ce feuilleton qui commence aujourd’hui par Las Estrellas.

«Le personnage de Chisca va avoir un grand changement en elle, quelque chose de très fort va lui arriver dans sa vie. Cette femme forte et arrogante, mais l’amour va la faire s’effondrer pour se revêtir de nouvelles valeurs dans sa vie », déclare Cassandra lors d’un entretien téléphonique avec Le soleil du Mexique.

L’actrice se souvient avoir mené une grande bataille pour se mettre à la place de Chisca. «Avant les enregistrements, j’ai eu neuf mois de travail très dur et épuisant jusqu’à ce que je sois capable de dramatiser une femme qui perd facilement le contrôle et qui a peu de maîtrise de soi. C’est aussi une femme autodestructrice, elle détruit beaucoup de choses autour d’elle à cause de l’ego qui la domine et presque tout le temps qu’elle dort et crue de l’ivresse qu’elle obtient. Ce personnage n’est pas linéaire, Chisca a beaucoup de démons dans sa vie ».

Entre autres, il parle du succès de The Dragon, l’idée originale de l’espagnol Arturo Pérez-Reverte.

«Le Mexique et l’Amérique latine sont piégés par cette histoire à cause des arts martiaux, c’est un monde inconnu pour les Latinos et nous, les Mexicains, aimons voir des choses d’autres parties du monde, dans ce cas du continent asiatique qui montre un tout autre culture ancestrale aux Occidentaux, bien que similaire en termes de racines aux nôtres.

“Le succès est également dû à tous les acteurs et actrices, aux personnes de la direction, de la production et de l’équipe technique qui ont réussi à faire cette histoire pour d’autres commerciaux et attractifs”, ajoute-t-il.

De l’actrice principale Cynthia Klitbo, elle a dit que c’était très gratifiant de travailler avec elle sur cette production:

«C’est une fille formidable, c’est merveilleux de se souvenir de nos moments sur scène ensemble, également avec Sebastián Rulli, mon frère adoptif. Cynthia est une femme formidable sur scène et en coulisse ».

L’histoire se concentre sur un jeune homme qui a grandi au Japon, qui vient d’une famille de trafiquants de drogue qui l’ont empêché de se livrer à cette activité illicite, jusqu’au moment où il doit reprendre le cartel, mais veut changer la situation. violence qui accompagne toujours le trafic de drogue. C’est un spécialiste en économie, c’est une personne honorable et ce qu’il veut, c’est transformer cet argent en argent légal.