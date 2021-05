Le personnage de l’armée des morts de Matthias Schweghöffer avait à l’origine une arme très étrange

Matthias Schweghöffer est celui qui tient la batte de baseball avec des clous. Son personnage, Dieter, n’est pas exactement un combattant dur à cuire comme le reste des membres de l’équipe. Le chef d’équipe de Dave Bautista, Scott Ward, amène Schweghöffer pour casser le coffre-fort qu’ils vont rencontrer dans le casino. Et quand j’ai évoqué la notion de sélection des armes, et comment cela peut nous en dire long sur un personnage, l’acteur et réalisateur allemand nous a raconté le lieu insolite où sa préparation pour Dieter a commencé. Il a dit: