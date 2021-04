Le personnage de Loki d’Owen Wilson: ce que nous savons de Mobius M. Mobius dans les bandes dessinées

Mobius M. Mobius est un gestionnaire à la Time Variance Authority

Créé par l’écrivain et artiste Walt Simonson, l’honorable M. Mobius «Moby» M. Mobius est un bureaucrate moustachu aux cheveux noirs qui travaille pour la TVA (Time Variance Authority) en tant que cadre supérieur de la direction intermédiaire. Lors de ses débuts dans Marvel Comics (dont nous parlerons plus en détail bientôt), nous apprenons qu’il occupait à l’origine un poste de direction junior avant de gravir les échelons de l’organisation, ce qui a un but fascinant.

La Time Variance Authority, également née de Walt Simonson avec son collègue artiste Sal Buscema, a été introduite pour la première fois dans Marvel Comics dans un numéro de Thor en 1986, par coïncidence. Comme une récente bande-annonce de Loki met en lumière, l’agence surveille de près les réalités individuelles du multivers pour s’assurer que les choses, y compris le temps lui-même, se passent bien. Tout comme sa falsification des événements de 2012 The Avengers dans Loki’s Avengers: Endgame camée, la TVA a réprimé quelques bosses dans le continuum espace-temps dans les bandes dessinées, certaines créées même par les personnages les plus héroïques.