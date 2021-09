Le personnage de «Lucifer» de la saison 1 revient lors des derniers épisodes

in

Lucifer La saison 6 accueille à nouveau un visage amical de la saison 1, dans ce qui est un rappel délicieux. Alors que ce caméo a été gâché dans le teaser de la dernière saison de la comédie dramatique Netflix, c’était toujours un régal de le voir dans son contexte complet lorsque les derniers épisodes sont tombés vendredi. De plus, cela a en fait aidé à mettre en place certains thèmes pour la saison 6 dans son ensemble. Spoilers à venir pour Lucifer Saison 6.

Dans la toute première scène de la saison 6, l’officier Diggs, joué par Matt Corby, revient. Ce nom de personnage peut ne pas sembler familier, mais il est déjà apparu dans une scène très importante. Diggs est le flic que nous rencontrons dans la première scène du tout premier épisode de la série (“Pilot”). Le flic arrête Lucifer, qui fonce dans les rues de Los Angeles dans sa Corvette C1 de 1962. C’est dans cette scène que nous avons pour la première fois une idée de l’arrogance, de la confiance, des pouvoirs mystiques et des origines sombres de Lucifer.

(Photo : Netflix)

“Eh bien, évidemment, vous avez ressenti le besoin d’exercer vos pouvoirs limités et de me punir pour avoir ignoré la limite de vitesse”, dit Lucifer au flic. “C’est bon, je comprends. Vous voyez, j’aime aussi punir les gens, du moins comme avant.” Lucifer oblige alors l’officier Diggs à confesser ses péchés et même à accepter un pot-de-vin.

Dans la saison 6, épisode 1 (“Rien ne change jamais ici”), l’officier Diggs arrête à nouveau notre diable devenu dieu. Lucifer est à nouveau distrait par son nouveau rôle et boit une gorgée d’un flacon. Le couple se reconnaît et l’officier Diggs remercie Lucifer d’avoir libéré ses inhibitions lors de leur précédente rencontre. Cependant, il révèle que l’argent du pot-de-vin a été dépensé en cocaïne, entraînant des revers de carrière et des problèmes relationnels. Il demande alors un autre pot-de-vin. Alors que le flic est reconnaissant des conseils de Lucifer, Lucifer voit clairement qu’il a en fait conduit le flic sur un chemin sombre. Cela représente les soucis de Lucifer de monter sur le trône de Dieu.

Cette scène était loin d’être le seul rappel que les fans remarqueront dans la saison 6, une saison que nous avons beaucoup aimée ! Vous pouvez lire nos réflexions sur la nouvelle saison ici, et vous pouvez regarder tout Lucifer maintenant sur Netflix. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour plus de couverture Lucifer !