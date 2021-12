Le personnage de Marvel Netflix revient officiellement dans le MCU

Marvel Studios ramènera Charlie Cox en tant que Daredevil dans un futur projet Marvel Cinematic Universe. Cela avait été spéculé pendant des mois, mais le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a confirmé les rumeurs lors de la promotion du prochain film MCU, Spider-Man: No Way Home. Cox a joué le rôle de Man Without Fear dans l’émission Daredevil de trois saisons acclamée par la critique et produite pour Netflix de 2015 à 2018.

« Si vous deviez voir Daredevil dans les choses à venir, Charlie Cox, oui, serait l’acteur jouant Daredevil », a déclaré Feige à CinemaBlend ce week-end. « Où voyons-nous cela, comment nous voyons cela, quand nous voyons cela, reste à voir. »

Cox a reçu de nombreux éloges pour sa performance en tant que Matt Murdock, l’avocat aveugle qui utilise ses autres sens aiguisés pour se battre pour ce qui est juste dans Hell’s Kitchen à New York en tant que super-héros Daredevil. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Cox jouerait le personnage dans No Way Home, mais Feige ne l’a pas confirmé. Cox a également refusé de dire s’il était dans No Way Home lors d’une interview avec Forbes. Même s’il revenait, il a dit qu’il ne voudrait pas gâcher la surprise.

« De plus, s’il y avait une chance que cela se produise à l’avenir, je ne veux pas dire quelque chose qui pourrait potentiellement compromettre ces chances parce que les gens haut à Marvel, peut-être qu’ils voient ce genre de choses ou entendent ce que je dis et peut-être que cela influence « , a expliqué Cox en septembre. « Je ne sais pas. Je n’en ai aucune idée. J’aime à quel point les fans sont passionnés et je me sens très, très, très touché que tant d’entre eux soient allés en ligne et ont fait entendre leur voix sur le désir que je revienne. «

La nouvelle que Cox jouera à nouveau Daredevil a été célébrée par les fans. Même Vincent D’Onofrio, qui a joué le méchant Wilson Fisk/Kingpin, a félicité Marvel pour être resté avec Cox. « Tellement heureux pour Charlie Cox, il le mérite vraiment », a tweeté D’Onofrio. « C’est un grand acteur et un gars formidable. Il a tellement investi dans le rôle de Daredevil d’une manière si unique. J’adore cette nouvelle. #NoFearNoGreedNoEnvy. »

La série Netflix Daredevil était la première d’une série d’émissions produites par Marvel Television pour le streamer qui se concentrait sur les héros de la rue Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist. Le projet comprenait des émissions individuelles pour chaque personnage, le crossover en série limitée The Defenders et The Punisher. Seuls Daredevil et Jessica Jones ont atteint trois saisons avant que Netflix ne les annule brusquement après que Disney a annoncé son intention de produire ses propres émissions Marvel pour Disney +. Les émissions Netflix, qui sont toutes encore disponibles sur la plateforme, font référence à des événements de l’univers cinématographique Marvel, mais aucun de ces personnages n’est apparu dans les films MCU. Cela finira par changer, une fois que Cox apparaîtra enfin dans un. Pendant ce temps, Spider-Man: No Way Home ouvre le 17 décembre.