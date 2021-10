Le personnage de ‘Roseanne’ ‘The Conners’ totalement effacé de l’existence

À la suite de l’annulation du redémarrage de Roseanne, ABC est allé de l’avant avec The Conners. Cependant, un membre de la famille Conner n’a pas été vu ni entendu. Lors de l’épisode d’Halloween diffusé en octobre 2020, Becky (Lecy Goranson) a mentionné qu’elle était l’un des trois enfants de Dan (John Goodman) et Roseanne aux côtés de Darlene (Sara Gilbert) et DJ (Michael Fishman). Dan continuerait à confirmer sa déclaration en disant que lui et sa défunte épouse « avaient un favori et deux sauvegardes », effaçant essentiellement leur plus jeune enfant, Jerry Garcia Conner, de l’existence. Après la diffusion de l’épisode, le showrunner de Conners, Brad Helford, a clarifié la situation dans une interview avec TVLine.

Jerry n’est pas apparu en personne sur la reprise de Roseanne ou sur The Conners. Mais, lors de la reprise initiale de la série comique, la série a mentionné le personnage, car Roseanne (Roseanne Barr) a déclaré qu’il était parti en voyage de pêche en Alaska. Mais, d’après le dernier épisode de The Conners, il semble que son existence ait été complètement effacée de la série. Helford a expliqué que lorsque ABC a relancé Roseanne en 2018, « nous avons décidé que certaines des choses des 8e et 9e saisons ne s’appliqueraient pas, car elles se limitaient soit à ouvrir de nouvelles voies créatives pour les personnages, soit à faire partie de la période de « rêve ». , comme gagner à la loterie. Nous n’avions pas vraiment de place pour ajouter Jerry Garcia, mais nous avions un faible pour lui, alors nous l’avons mis sur un bateau de pêche et lui avons dit qu’il contactait rarement la famille. »

Le showrunner a continué d’expliquer qu’avec de nouveaux personnages rejoignant la série (y compris le petit ami de Darlene, Ben et l’ex de Becky, Emilio), il n’y avait tout simplement pas de place pour Jerry sur The Conners. « Alors que nous passions à The Conners », a poursuivi Helford, « nous avons décidé qu’avec les merveilleux ajouts de Ben, Louise et Emilio, notre casting était assez grand pour faire des histoires pour 40 épisodes par saison, et que puisque nous n’avions pas l’a élevé en trois ans, nous ne reprendrions pas le récit de Jerry. »

Même si la série n’a pas abordé l’histoire de Jerry sur The Conners, Helford n’a pas exclu de revenir sur son histoire dans la série ABC dans le futur. « Dan a dit qu’il n’avait que trois enfants, mais est-il tellement en colère contre Jerry, pour quelque chose que nous apprendrons plus tard, qu’il le nie en tant que fils? » Helford a ajouté: « Nous devrons simplement attendre et voir. »