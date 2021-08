Le personnage de Sam Elliott pour la préquelle de ‘1883’ révélé

Les fans de Yellowstone ont reçu d’excellentes nouvelles mercredi lorsque The Hollywood Reporter a révélé le casting de la préquelle de Paramount +, intitulée 1883. La préquelle devrait mettre en vedette Sam Elliott, Faith Hill et Tim McGraw, entre autres. Le nominé aux Oscars Elliott jouera le rôle de Shea Brennan, qui est décrite comme un cow-boy coriace chargé de guider les premiers colons de la famille Dutton vers une nouvelle propriété dans le Montana. 1883 mettra en vedette la famille Dutton lors d’un voyage dans l’une des dernières régions sauvages du pays, les Grandes Plaines. Le voyage verra la famille tenter de se frayer un nouveau chemin dans le Montana.

Elliott s’est fait un nom au fil des ans en jouant des cow-boys, notamment dans The Quick and the Dead, Houston: The Legend of Texas, Tombstone, Buffalo Girls et You Know My Name, c’est donc un casting parfait. Elliott a parlé du casting, louant l’écriture du créateur de l’émission Taylor Sheridan comme son plus grand attrait pour le nouveau projet. “Tout commence par l’écriture, et Taylor Sheridan est un brillant écrivain”, a déclaré l’ancien du Ranch. “Je pense que le genre occidental nous parle clairement à tous les deux. Les luttes classiques de l’homme contre l’homme, de l’homme contre la nature et de l’homme contre lui-même. Tout est là, en 1883, et je suis honoré d’en faire partie.”

Le couple réel Tim McGraw et Faith Hill incarneront James et Margaret Dutton, le patriarche et la matriarche de la famille, et ils ont reconnu à quel point ils sont reconnaissants d’avoir la chance de poser les micros pour passer devant la caméra. “C’est l’opportunité d’une vie”, a déclaré Hill à propos du projet. “Les Dutton sont une famille formidable et c’est un rêve absolu de donner vie à un personnage féminin aussi fort que Margaret Dutton. Je suis honoré et honoré de travailler avec Taylor et toute son équipe.”

“Taylor a trouvé un moyen de raconter des histoires qui crée brillamment ces drames épiques et ces sagas familiales avec tant de profondeur et de créativité”, a déclaré McGraw à propos de la nouvelle. “Les Duttons sont des personnages formidables et c’est tellement excitant de pouvoir leur donner vie.” Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.