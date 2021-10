Succession Saison 3 premières dimanche soir via HBO, et les fans ont hâte de trouver tous les détails qu’ils peuvent trouver sur les nouveaux épisodes. Lors du premier événement de la saison mardi, nous avons appris qu’un personnage préféré des fans revenait pour la saison 3 : Lady Caroline Collingwood, interprétée par Harriet Walter. Caroline est l’ex-femme de Logan Roy (Brian Cox) la mère de Kendall Roy (Jeremy Renner), Siobhan « Shiv » Roy (Sarah Snook) et Roman Roy (Kieran Culkin).

Walter a été présenté dans trois épisodes de Succession jusqu’à présent, « Pre-Nuptial » et « Nobody Is Ever Missing » de la saison 1 et « Return » de la saison 2. Sa dynamique avec ses enfants et Logan est plutôt intéressante, étant donné que les enfants sont beaucoup plus proches de leur père magnat des médias. Cependant, ils l’aiment profondément, ce qui la rend gênante lorsque des problèmes – qu’ils soient personnels ou professionnels – surviennent entre Logan et elle. Il semble que la dynamique entrera encore en jeu à la fin de la saison 3.

« Ce serait trahir quelque chose si je vous disais où j’entre », a-t-elle déclaré à Variety. « Mais je sais que tout le monde va rester à regarder parce que personne ne sort de Succession. Ils deviennent tous accros et cinglés. Donc vous me trouverez vers la fin, je pense vers les épisodes 8 et 9. Ouais, je suis réuni avec ma famille, comme je le suis périodiquement. J’interviens et remue les choses. «

Cependant, les fans devront toujours attendre pour voir un face-à-face qu’ils voulaient désespérément voir. Jusqu’à présent, Logan et Caroline n’ont partagé aucune scène ensemble. Ils semblent s’être évités, même s’ils assistaient tous les deux au mariage de Shiv dans la saison 1. Dans la saison 2, Logan ordonne à leurs enfants de lui rendre visite en son nom pour mener une négociation commerciale. Dans la saison 3, les ex amers sont à nouveau autour les uns des autres mais ne s’affrontent pas.

« Je n’ai toujours pas fait de scène avec Brian, mais nous sommes au même endroit », a déclaré Walter. « Je n’en dirai pas plus. Logan et moi nous regardons de l’autre côté de la pièce, mais nous n’avons pas vraiment de tête-à-tête. Peut-être que cela viendra un jour. Nous avons fait tous nos combats. «

Ceux qui ont hâte de revoir Walter à l’écran ont de nombreuses options. Elle joue Nicole de Buchard dans le film The Last Duel qui vient de sortir, et elle apparaît dans la saison 2 de Ted Lasso d’Apple TV+. Ces dernières années, elle est également apparue dans Downton Abbey, The Crown, Doctor Who, Killing Eve, Black Sails, Call the Midwife, Patrick Melrose et The Spanish Princess.