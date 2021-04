Le personnage de Suicide Squad de John Cena a un ornement de Noël et la réaction de James Gunn est hilarante

La Suicide Squad est très attendue, et James Gunn s’amusera avec elle jusqu’à sa sortie. Les détails et les histoires du plateau donnent une idée de l’environnement amusant des productions de Gunn et créent simplement un battage médiatique pour tous ceux qui attendent le film. John Cena pourrait finir par être la star hors concours du nouveau film, et à en juger par la marchandise déjà étrange que son personnage a inspirée, il l’est probablement déjà. Bien qu’avec tant d’autres étoiles brillantes dans la distribution d’ensemble, il pourrait encore avoir un peu de concurrence.

The Suicide Squad sortira en salles et HBO Max le 6 août 2021.