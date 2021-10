Le personnage de “The Neighbourhood” subira une perte dévastatrice dans l’épisode à venir

The Neighborhood est une comédie, mais la nouvelle showrunner Meg DeLoatch prévoit de prendre la série, avec Cedric the Entertainer et Max Greenfield, dans une direction plus sérieuse dans la saison 4. Dans le prochain épisode du 11 octobre de la sitcom CBS, le personnage de Beth Behrs Gemma subira une fausse couche, inspirée par les propres expériences de DeLoatch. DeLoatch a défendu l’utilisation d’une sitcom multi-caméras pour raconter cette histoire, notant que cela aide à normaliser la discussion sur une tragédie à laquelle des millions de parents sont confrontés.

Dans l’épisode, Gemma et Dave (Greenfield) demanderont à Calvin (Cedric the Entertainer) et à Tina (Tichina Arnold) un soutien émotionnel. L’épisode s’intitule “Bienvenue au pirate du porche”, rapporte TVLine. Dans une déclaration au point de vente, DeLoatch a noté qu’elle avait également fait une fausse couche d’un enfant et qu’elle avait une expérience directe du chagrin et de la tristesse ressentis. Elle a décidé que c’était une histoire importante à partager, montrant que cela peut arriver à n’importe qui.

“En tant que personne qui a fait l’expérience d’une fausse couche, je connais de première main la profonde tristesse qui accompagne une telle perte et comment elle est aggravée par le sentiment que cela devrait être un chagrin privé dont vous ne parlez pas”, a écrit DeLeotch. “Avoir un couple aussi joyeux que Dave et Gemma vivre une tragédie aussi douloureuse illustre que malheureusement, cela peut arriver à n’importe qui, qu’il est normal de pleurer et avec le soutien affectueux de Calvin et Tina, il est important d’en parler. Aussi, par le traiter dans une comédie multi-caméras, cela en fait une condition humaine ordinaire, digne d’attention, de discussion et de normalisation.”

DeLoatch, qui a créé la réunion de famille de Netflix, a repris la série avant la saison 4 après que le créateur Jim Reynolds a démissionné en raison de plaintes concernant son style de leadership. Dans une précédente interview avec TVLine, DeLoatch a déclaré qu’elle prévoyait d’aborder des sujets sérieux dans la sitcom. L’émission est centrée sur Greenfield et Behrs en tant que couple blanc du Midwest qui déménagent dans un quartier à prédominance noire à Pasadena, en Californie, avec Calvin et Tina Butler comme voisins. Bien que certaines des histoires des prochains épisodes « aillent un peu plus loin » dans les relations des personnages, DeLoatch a assuré aux fans que les changements fonctionneraient « sans changer le cœur et l’esprit de la série ».

La décision de faire faire une fausse couche à Gemma sera également déchirante pour les fans, surtout après la fin de la saison 3 avec la nouvelle que Gemma et Dave attendaient leur deuxième enfant. “Je ne sais rien pour le moment à part que je sais que ça va être tellement amusant et tellement ridicule de jouer Gemma et Dave – même la relation de Gemma avec les majordomes aussi, à la caméra avec elle étant enceinte”, a déclaré Behrs dans une interview de juin avec PopCulture à propos de la saison 4. “Ça va être tellement amusant, ça va être tellement drôle.”

De nouveaux épisodes de The Neighbourhood sont diffusés à 20 h HE le lundi. L’épisode du 4 octobre s’intitule “Bienvenue dans la sœur d’un autre monsieur” et présente la star invitée Nicole Sullivan en tant que nouvelle enseignante. Les épisodes passés de The Neighborhood sont disponibles en streaming sur Paramount+.