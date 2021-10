Le personnage de WoW de Corpsegrinder renommé sur Cocksucker Vid

Personnage de WoW Gorge the CorpsegrinderCapture d’écran : Blizzard

Un personnage de World of Warcraft nommé Gorge the Corpsegrinder, du nom du leader de Corpsegrinder George ‘Corpsegrinder’ Fisher, a changé de nom alors que Blizzard continue de parcourir les archives et de trouver des références dans le jeu qui, en 2021, ne sont peut-être pas aussi cool que ils étaient.

Dans ce cas, c’était la redécouverte d’une interview de 2007 avec Fisher qui a ensuite été diffusée lors de la Blizzcon 2011, dans laquelle il commence par parler de son amour pour WoW – « J’ai quatre comptes au niveau 70, je ne suis pas foutu ‘ jouer à l’homme, WoW est une putain de vie pour moi « , mais s’échauffe plus tard en révélant la faction qu’il a jouée.

« Je ne joue pas non plus à aucune putain d’alliance homo… j’emmerde l’Alliance, putain de meurs d’enculés emo ». Vous pouvez voir l’interview originale de 2007 ici :

Et voici l’interview, recoupée et censurée, diffusée en direct sur la scène de la BlizzCon 2011, dans une vidéo capturée et mise en ligne par un type dans la foule appelé Mike Fahey :

Il est important de noter ici que revenir à cette vidéo et la critiquer n’est pas un acte d’outrage archéologique ; sa diffusion en 2011 était déjà controversée et a incité le président de l’époque, Mike Morhaime, à publier la déclaration suivante :

Chers membres de la communauté Blizzard, J’ai lu vos commentaires et commentaires sur la BlizzCon de cette année, et j’ai également lu les commentaires sur les excuses du Chef Tauren d’élite de niveau 90. J’aimerais répondre à certains de vos commentaires ici. En tant que président de Blizzard, j’assume l’entière responsabilité de tout ce qui se passe à la BlizzCon. Il était à courte vue et insensible d’utiliser la vidéo, même sous une forme censurée. Le langage utilisé dans la version originale, y compris les insultes et l’utilisation de l’orientation sexuelle comme une insulte, n’est pas acceptable, point final. Nous réalisons maintenant qu’avoir même une version éditée au salon était contraire aux normes que nous essayons de maintenir dans nos forums et dans nos jeux. Cela a été une erreur de jugement, et nous le regrettons. En fin de compte, nous nous excusons profondément pour nos erreurs et pour avoir blessé ou offensé qui que ce soit. Nous voulons que vous vous amusiez lors de nos événements, et nous voulons que tout le monde se sente le bienvenu. Nous sommes fiers de faire partie d’une communauté immense et diversifiée, et je suis fier que tant d’aspects de la communauté soient représentés au sein même de Blizzard. En tant que leader de Blizzard et membre du groupe, j’espère vraiment que vous accepterez mes plus humbles excuses. – Mike Morhaime Président, Blizzard Entertainment

Le changement a été effectué dans le patch 9.1.5, comme rapporté par Wowhead. Le personnage restera dans le jeu, mais sera désormais connu sous le nom d’Annihilator Grek’lor.