Le personnage de ‘Yellowstone’ révèle une grossesse dans l’épisode 8 de la saison 4

Yellowstone vient de laisser tomber une grosse surprise dans son épisode le plus récent, révélant qu’un des personnages de la série est enceinte. Dans la saison 4, épisode 8 du drame à succès Paramount Network, Kayce Dutton (Luke Grimes) et sa femme Monica (Kelsey Asbille) plaisantent dans leur appartement. [Please Note: Yellowstone Season 4 Spoilers Below.]

Finalement, il est dévoilé que Monica est enceinte. L’aîné des enfants du couple, Tate (Brecken Merrill), 16 ans, s’exclame alors à ses parents : « Je savais que ce n’étaient pas des siestes que vous faisiez – ew. » Alors que la révélation de la grossesse était un développement énorme, le dernier épisode de Yellowstone a eu un autre moment encore plus choquant. Vers la fin de l’épisode, John Dutton (Kevin Costner) et Rip Wheeler (Cole Hauser) sont allés discuter avec le shérif Donnie Haskell (Hugh Dillon) dans un restaurant local. Une fois là-bas, ils ont remarqué que quelque chose n’allait pas et ont supposé qu’un vol était en cours.

John et Rip sont sortis du restaurant et ont fait semblant de partir. C’était une couverture, cependant, permettant à John de se faufiler à l’arrière du bâtiment pendant que Rip créait une distraction. Les hommes se sont rapidement engagés dans une fusillade avec les voleurs potentiels, envoyant des balles voler autour du restaurant, sifflant par tout le monde à l’intérieur. Finalement, la poussière est retombée, John et Rip sortant victorieux des criminels. Le shérif Haskell n’a malheureusement pas eu autant de chance, car il a été touché par plusieurs balles et est décédé tragiquement sur les lieux.

Yellowstone est une série de Paramount Network qui met en vedette Kevin Costner dans le rôle du patriarche de la famille Dutton, John Dutton. Sa famille contrôle le plus grand ranch de bétail contigu aux États-Unis. En plus de Grimes, Asbille et Merrill, les autres co-stars de la série incluent Wes Bentley, Kelly Reilly, Jefferson White et Gil Birmingham. Après la finale de la saison 2 de l’émission, Grimes s’est entretenu exclusivement avec PopCulture.com et a partagé ce à quoi ses fans pouvaient s’attendre de la saison prochaine.

« Je pense que la saison 3 est très différente, comme vous le savez, c’est juste une sorte de collection de choses qui arrivent à ces personnages, mais c’est en quelque sorte le génie de Yellowstone », a-t-il déclaré. « C’est comme si ça changeait de vitesse et prenait des tours, et parfois c’est intense et violent et fou, et parfois c’est poétique, et les moments sont plus subtils. » Grimes a ajouté: « Cela évolue toujours et se transforme en quelque chose d’autre. Je pense que vous obtiendrez la même chose avec la saison 3. »